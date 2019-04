PSV vindt nieuwe trainer voor beloften: ‘Dit past in de filosofie van de club’

Peter Uneken is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Jong PSV, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 47-jarige oefenmeester wordt bij de Eindhovense beloften de opvolger van Dennis Haar, die naar FC Utrecht vertrekt om de assistent van John van den Brom te worden. Twan Scheepers zal Uneken gaan assisteren bij Jong PSV.

Uneken was de afgelopen twee seizoenen al werkzaam als assistent-trainer bij Jong PSV. De oud-verdediger van FC Emmen, FC Den Bosch en Helmond Sport werkt sinds 2014 voor de Eindhovenaren, bij wie hij onder meer de Onder-17 trainde en assisteerde bij de Onder-19. “Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging”, laat Uneken, die eerder in de jeugdopleiding van NEC werkte, weten op de website van PSV.

“De afgelopen jaren heb ik van PSV de kans gekregen te groeien. Daardoor heb ik constant stappen kunnen maken. De ambitie om coach in het betaald voetbal te worden groeide ondertussen ook. PSV en ik hebben naar elkaar toe onze ambities uitgesproken en daar past de rol van trainer/coach van Jong PSV perfect in”, stelt de oefenmeester. Naast Scheepers zal er later nog een tweede assistent worden aangesteld bij Jong PSV.

“De aanstelling van Peter past in de filosofie van de club. We willen niet alleen spelers door laten stromen, maar ook trainers. Peter heeft zijn Coach Betaald Voetbal behaald in de periode dat hij assistent was bij Dennis Haar en de doorstroom naar hoofdtrainer Jong PSV past dan ook perfect in zijn ontwikkeling”, zo reageert technisch manager John de Jong. Jong PSV is momenteel de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie.

