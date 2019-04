‘Woedende Diego Costa slaat training over na interne maatregelen’

Diego Costa heeft donderdag geweigerd deel te nemen aan de training, zo weet AS te melden. Aanleiding voor het feit dat de dertigjarige spits de oefensessie bewust liet schieten, is dat Atlético Madrid heeft aangekondigd maatregelen te treffen na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Barcelona. Wegens een vermeende scheldkanonnade jegens scheidsrechter Jesús Gil Manzano werd Costa voor acht wedstrijden geschorst.

Die megaschorsing bleef ook na een hoger beroep van Atlético en Costa staan, waardoor het seizoen van de spits er reeds opzit. Manzano schreef in zijn wedstrijdverslag dat Costa zijn moeder beledigde. "Hij schreeuwde ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!, ¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!! naar me", zo luidde de verklaring van de arbiter. Vrij vertaald: ik schijt op je hoerenmoeder.

De spits claimde zelf dat hij la puta madre que me pario riep. De vertaling van eerste drie woorden is algemeen bekend. De laatste drie woorden betekenen ‘die mij heeft gebaard’, als scheldwoord richting zichzelf na het verliezen van de bal aan Jordi Alba. Nu zou middels videobeelden bewezen zijn dat de lezing van Manzano klopt, waardoor Atlético heeft bewezen om Costa ook zelf te straffen. Dat besluit is bij de 24-voudig Spaans international volledig in het verkeerde keelgat geschoten.

Uit woede over de interne maatregelen sloeg Costa de training van donderdag over, zonder dat hij een blessure had. Het is de vraag hoe lang het huwelijk tussen de spits en Atlético nu nog stand zal houden. Los Colchoneros telden een jaar geleden 66 miljoen euro neer voor Costa, die zijn waarde nog niet bepaald bewees. Dit seizoen was hij in 21 officiële wedstrijden goed voor 5 doelpunten en 3 assists. AS suggereert dat er weleens een transfer naar China in de maak zou kunnen zijn.