Pochettino ziet belangrijke kracht terugkeren in aanloop naar Ajax

Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino kan spoedig weer beschikken over Vincent Janssen en Eric Dier. The Spurs communiceren via de officiële kanalen dat het tweetal vanaf vrijdag weer zal meetrainen met de selectie. Janssen zal overigens sowieso niet meespelen in de halve finale van de Champions League tegen Ajax, omdat hij niet is ingeschreven voor het miljardenbal.

Janssen speelde in augustus 2017 zijn laatste wedstrijd voor Tottenham Hotspur en werd aanvankelijk niet eens ingeschreven voor de Premier League. Halverwege het seizoen heeft Pochettino de Nederlandse spits toch opgenomen in zijn selectie voor de competitie, waardoor hij in theorie nog in actie zou kunnen komen in de laatste vijf wedstrijden. De afgelopen tijd kampte Janssen met een knieblessure en het is onduidelijk hoe snel hij weer inzetbaar is voor Pochettino.

Dat Harry Kane tot het einde van het seizoen aan de kant staat met een enkelblessure, biedt perspectief voor Janssen. In de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City (4-3 nederlaag) posteerde Pochettino Lucas Moura in de punt van de aanval, terwijl Fernando Llorente in de tweede helft werd ingebracht. Janssen zal de personele problemen in aanvallend opzicht in de Champions League in ieder geval niet kunnen oplossen, omdat hij niet is ingeschreven.

In de eerste wedstrijd tegen Ajax kan Pochettino ook geen beroep doen op Heung-Min Son, die geschorst is. Dier lijkt voor dat duel wel weer tijdig fit te zijn en dat is een meevaller voor de Argentijnse oefenmeester, aangezien Moussa Sissoko in het duel met City een liesblessure opliep en voor onbekende tijd aan de kant staat. Ook Harry Winks kampt nog altijd met liesblessure, terwijl een rentree van Erik Lamela en Serge Aurier (allebei een hamstringblessure) tevens niet aan de orde is.