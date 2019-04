Wormuth roept fans tot de orde: ‘Als ze niet willen stoppen: ga dan weg’

Heracles Almelo neemt het vrijdagavond in eigen stadion op tegen sc Heerenveen. Aan de zijde van de Almeloërs zal Jesper Drost geen basisplaats hebben, zo vertelt trainer Frank Wormuth daags voor de wedstrijd. Toch neemt de Duitse oefenmeester van Heracles het op voor de 26-jarige middenvelder, die door enkele fans geregeld wordt uitgefloten.

“Dat is absoluut niet fair. Jesper werkt hard, maakt vele kilometers, is een slimme speler en is belangrijk voor het heden en de toekomst van Heracles Almelo. Ik vind dat supporters elkaar moeten aanspreken. Het was een klein groepje, maar de mensen daaromheen moeten er iets van zeggen. Dat gefluit brengt een slecht gevoel, niet alleen bij de speler maar bij het hele team. En waarom? Vanwege twee ongelukkige rode kaarten? Jesper werkt keihard en heeft dit absoluut niet verdiend”, zegt Wormuth op de website van Heracles Almelo.

Drost speelde dit seizoen tot dusver 22 wedstrijden in dienst van Heracles, waarin hij goed was voor 2 doelpunten. “Als ze niet willen stoppen: ga dan weg, dat is niet des Heracles, je hebt het recht niet”, zo voegt de trainer van Heracles volgens TC Tubantia toe. “Je maakt het team er niet beter van, je helpt er niemand mee. En draai het eens om: hoe zou je jezelf voelen als het je overkomt?”

Heracles Almelo is momenteel de nummer zes van de Eredivisie, een plaats die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. “We werken het hele jaar voor deze fase. We hebben dertig wedstrijden achter de rug en de laatste vier kunnen ons succes brengen of niet. De komende weken wordt het beslist, nu kunnen de verhalen geschreven worden. We bivakkeren het gehele jaar al tussen de plaatsen vijf en negen, we hebben het in eigen hand om een succesverhaal te schrijven.”