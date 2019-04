Tottenham treft ‘aantrekkelijkste team van Europa’: ‘Ik mag terug naar huis'

Na een krankzinnig duel met Manchester City (4-3 nederlaag) plaatste Tottenham Hotspur zich woensdagavond voor de halve finale van de Champions League, waarin Ajax de tegenstander is. Voor Toby Alderweireld is dat een speciale wedstrijd, want de verdediger speelde tussen 2004 en 2013 voor de Amsterdammers. In onderstaande video geeft hij te kennen dat het mooi is om zijn oude club te treffen.

Hugo Lloris geeft in onderstaande video aan dat Ajax momenteel ‘het aantrekkelijkste team van Europa’ is.