‘Eredivisionisten en FC Twente azen op topscorer Keuken Kampioen Divisie’

Mario Engels ambieert een stap hogerop. De aanvaller van Roda JC Kerkrade, die momenteel samen met Ferdy Druijf de topscorer in de Keuken Kampioen Divisie is met 24 doelpunten, staat volgens Voetbal International op het lijstje van verschillende clubs in de Eredivisie. Naar verluidt staat de spits ook op de radar van enkele Engelse, Duitse en Belgische clubs.

Heracles Almelo en FC Utrecht zouden belangstelling hebben voor 25-jarige centrumspits, terwijl ook FC Twente, aanstaand kampioen in de Keuken Kampioen Divisie, de topschutter in het vizier heeft. Roda wil graag verlengen met Engels, maar de aanvaller zelf, die nog tot komende zomer vastligt, aast eigenlijk op een nieuwe club.

‘Ik denk dat vooral het voetbal in de Eredivisie goed bij me past’

“Eén ding weet ik zeker: ik wil niet nog een jaar in de Keuken Kampioen Divisie spelen", zegt de Duitser in gesprek met het weekblad over zijn ambities. "Ik voel me klaar voor een stap hogerop. Als ik bij Roda zoveel kan scoren, waarom zou dat dan niet kunnen bij pakweg Vitesse, waar medespelers me nog beter kunnen bedienen?"

Onlangs sprak Engels zijn ambities al uit in een interview met Voetbalzone. "Natuurlijk denk ik aan die interesse, ik ben 25. Ik moet kijken hoe ik de volgende stap kan maken. We zullen zien wat er in de komende weken gaat gebeuren, maar voorlopig kan ik er nog niks over zeggen", aldus Engels, die sinds de zomer van 2017 actief is bij de huidige nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie.