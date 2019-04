‘Ajax denkt net als Duitse topclubs aan talentvolle aanvaller van Chelsea’

Ajax gaat mogelijk een slag slaan bij Chelsea. Volgens diverse Engelse en Nigeriaanse media staat de vijftienjarige aanvaller Adrian Akande nadrukkelijk op de radar van de Amsterdammers. Akande, die over zowel een Engels als een Nigeriaans paspoort beschikt, kan niet alleen naar Amsterdam, aangezien ook RB Leipzig interesse heeft in de jongeling.

Akande wordt op Stamford Bridge beschouwd als een groot talent en ook Ajax zou de aanvaller nu in het vizier hebben. Chelsea ziet in Akande een goede speler voor in de toekomst en wil graag met hem verlengen, maar vooralsnog ligt er geen deal met de jeugdspeler. Meerdere clubs hebben Akande in het vizier, waaronder dus Ajax.

Ajax heeft in het verleden regelmatig jeugdspelers zien vertrekken naar Engeland, onder wie Daishawn Redan, die nu geldt als een van de betere talenten bij de Londenaren. Akande, die recentelijk koos om als jeugdinternational uit te komen voor Nigeria, was eerder actief bij Crystal Palace. Akande werd onlangs ook in verband gebracht met een transfer naar Bayern München.