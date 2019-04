Ajax-spelersvrouwen genieten optimaal na, Frenkie de Jong viert verjaardag

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax plaatste zich deze week op heroïsche wijze voor de halve finales van de Champions League. Door doelpunten van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt werd in Turijn met 1-2 gewonnen van Juventus, hetgeen na het 1-1 gelijkspel uit heenwedstrijd voldoende was om de laatste vier te bereiken. De blik van Ajax was vrij snel alweer gericht op het competitieduel van zaterdagavond met FC Groningen, maar de spelersvrouwen genoten uitgebreid na van de megastunt in Italië.

Roos Wijnands, de vriendin van Perr Schuurs, deelde onderstaande foto via Instagram. Op het kiekje zijn behalve Wijnands zelf (derde van rechts) ook onder anderen Mikky Kiemeney (linksvoor, partner van Frenkie de Jong), Caro Calvagni (linksachter, partner van Nicolás Tagliafico), Kira Winona (in het midden achterin, partner van David Neres), Inge van der Kroon (rechtsachter, partner van Dani de Wit) en Amira Alves (in het midden vooraan, partner van Jurgen Ekkelenkamp) te herkennen (swipe naar rechts!).

Voor Kiemeney was het sowieso een speciale week, want de vriendin van Frenkie de Jong vierde woensdag haar 21ste verjaardag. Bij terugkomst in Amsterdam genoten Kiemeney en De Jong samen met familie van een etentje.

Joël Veltman deelde na de overwinning op Juventus een innig moment met Naomi Veltman, sinds 2016 de echtgenote van de Ajax-verdediger.

Carolijn Doorduijn, de partner van reservedoelman Kostas Lamprou, gaf de volgende dag aan een kort nachtje achter de rug te hebben gehad.

Memphis Depay bracht deze week een bliksembezoek aan Nederland. De aanvaller van Olympique Lyon was onder meer in Amsterdam om een concert van Drake bij te wonen. Wij hopen voor Depay niet dat hij, net als veel andere topvoetballers, ook vatbaar is voor de zogenaamde sportieve vloek die de Canadese rapper met zich meebrengt.

Ook Anwar El Ghazi was deze week even in Nederland. De voormalig Ajacied is tegenwoordig in Engeland actief voor Aston Villa, dat El Ghazi tot het einde van het seizoen huurt van Lille. El Ghazi was tot nu toe in dertig officiële wedstrijden voor Aston Villa goed voor vijf doelpunten en vijf assists.

De familie Lineker was dinsdag in het Camp Nou om de Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Manchester United te bekijken, zo blijkt uit de foto die vader Gary deelde via Instagram. Barcelona won op eigen veld uiteindelijk met 3-0 en plaatste zich na de 0-1 zege uit de heenwedstrijd moeiteloos voor de halve finales van het miljardenbal.

Behalve Ajax en Barcelona schaarden ook Liverpool en Tottenham Hotspur zich bij de laatste vier van de Champions League. Liverpool rekende na een 2-0 overwinning uit de heenwedstrijd ook in de return eenvoudig af met FC Porto (1-4), terwijl Tottenham ondanks een 4-3 nederlaag op bezoek bij Manchester City doorstootte. Bondscoach Ronald Koeman zag Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk aan het werk in Portugal.

Harry Kane ontbrak vanwege een blessure bij Tottenham, maar de Engelsman leefde thuis zeer gepassioneerd mee met zijn teamgenoten.

Lars Veldwijk bracht deze week voor Life After Football een bezoek aan de golfbaan.

We eindigen met twee mannen die op dit moment zeer gelukkig lijken in de liefde: Gerard Deulofeu van Watford en Mario Götze van Borussia Dortmund.