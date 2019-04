‘Het ging niet lekker meer en ik voelde me ook niet meer gewaardeerd bij Ajax’

FC Groningen staat zaterdag tegenover Ajax en de noorderlingen gaan proberen een goed resultaat te realiseren om zicht te houden op de play-offs voor Europees voetbal. Deyovaisio Zeefuik, tegenwoordig actief bij de Trots van het Noorden, kijkt uit naar de confrontatie met zijn voormalig werkgever, waar hij in januari 2018 in eerste instantie op huurbasis vertrok.

“Als Amsterdammer is voetballen bij Ajax natuurlijk je droom", zegt Zeefuik in een interview met Voetbal International. “Maar het ging niet lekker meer en ik voelde me ook niet meer gewaardeerd. Ik moest gewoon naar een andere club om te laten zien wat ik kan. Me ergens anders weer bewijzen. Ik voel me nu weer gewaardeerd.”

“Ik hoorde dat ik een publiekslieveling ben hier. Dat vind ik echt mooi. Daardoor ga je beter spelen en krijg je ook meer zelfvertrouwen", vervolgt de verdediger, die denkt dat hij goed past bij de club van trainer Danny Buijs. “De felheid in mijn spel zien ze hier graag. Ik voel me op mijn plekje. Van Ajax naar FC Groningen is in principe een stapje terug, maar voor mij geldt dat niet.”

Zeefuik is blij dat hij nu iedere week aan spelen toekomt, aangezien hij zich daardoor kan ontwikkelen. De 21-jarige vleugelverdediger sluit een terugkeer bij Ajax niet uit. “Ajax is natuurlijk ook een mooie club en als die kans zou komen, pak je die. Maar ik denk niet dát die kans gaat komen, al weet je nooit hoe een voetbalcarrière gaat lopen.”