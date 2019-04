Marc Overmars ging viraal: ‘Hij deed het elke week, dan mag ik ook een keer’

Marc Overmars en Edwin van der Sar waren in maart na het Champions League-duel met Real Madrid in het Santiago Bernabéu al door het dolle heen, maar in Turijn ging het nog een stapje verder. De directeur voetbalzaken van Ajax ging na afloop van de 1-2 zege op Juventus zelfs viraal toen hij voor het uitvak een buikschuiver inzette.

Tal van gemonteerde filmpjes en foto’s deden de ronde op sociale media. Het overhemd van Overmars leed onder de actie van de bestuurder op de grasmat. “Het overhemd zit nog in mijn tas en gaat niet naar de stomerij, maar wordt ingelijst”, verzekert de oud-aanvaller in gesprek met De Telegraaf. “Als speler heb ik doelpunten of overwinningen nooit zo uitbundig gevierd.”

“Eigenlijk wilde ik dit na Real Madrid-uit al doen, maar toen hield ik me in. Maar toen we het in Turijn wéér flikten, dacht ik: ik doe het gewoon. Pierre van Hooijdonk deed het elke week, dan mag ik ook wel een keer”, verwees Overmars naar de fameuze buikschuivers van zijn generatiegenoot.

Het bereiken van de halve finales levert Ajax een premie van 12 miljoen op. De zege in Turijn zorgde daarnaast voor een bonus van 2,7 miljoen euro. Aan de kaartverkoop voor de thuiswedstrijd hield de club 2,5 miljoen euro over. Deze bedragen komen boven op de 67,5 miljoen euro die Ajax tot en met de achtste finales verdiende. Een groot deel daarvan werd al geïncasseerd bij het bereiken van de groepsfase.