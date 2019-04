‘Nieuwe opzet Champions League lonkt; Ajax krijgt gegarandeerd plek’

De Champions League gaat mogelijk op de schop. Uit de gesprekken die de verzamelde Europese topclubs (ECA) voerden, blijkt dat de grootmachten meer gegarandeerde inkomsten uit het miljardenbal willen hebben. Het meest kansrijke voorstel momenteel is een volledige competitie met vier groepen van acht clubs, zo weet De Telegraaf.

In het nieuwe format, dat binnen enkele jaren zijn intrede zou moeten doen, plaatsen de eerste vier zich voor de knock-outfase en degradeert de nummer laatst. De aanvulling komt uit de Europa League. Met deze opzet speelt elke club meer wedstrijden en is er dus sprake van meer inkomsten. Mogelijk worden er ook in het weekend Champions League-duels afgewerkt, maar dit idee kan op meer tegengeluid rekenen.

Bij dit voorstel is er dus sprake van een meer gesloten circuit. De huidige prestaties zijn leidend voor toelating, maar er worden 'wildcards' uitgedeeld aan clubs die 'buiten de boot vallen' en clubs die van grote historische betekenis voor het voetbal zijn. Ajax zou naar verluidt als enige Nederlandse club gegarandeerd zijn van deelname. Andere clubs zouden moeten promoveren om toe te treden tot de elite.

Jacco Swart, die binnenkort begint als directeur van de European Leagues, de organisatie waarin de nationale competities zijn vertegenwoordigd, zegt tegenover Voetbal International dat de gesloten circuits 'te allen tijde' voorkomen moeten worden. “Begin mei hebben we de grote clubs uitgenodigd in Madrid hierover te praten", begint Swart.

“De nationale competities zijn de motor van de voetbaleconomie. We zouden daarom van de UEFA ook graag meer financiële solidariteit zien naar de clubs toe die niet deelnemen in Europa”, aldus de huidige directeur van Eredivisie CV. Swart maakt zich zorgen over de steeds hogere premies voor clubs die in Europa actief zijn. “De beloningen in de Europese toernooien worden zó groot, dat op nationaal niveau de voorspelbaarheid toeneemt en de aantrekkelijkheid afneemt.”