‘Het is geen aantrekkelijk plaatje om topspelers naar Ajax te lokken’

Tal van Europese topclubs geven jaarlijks tientallen of zelfs honderden miljoenen uit in de hoop aan het einde van rit met de felbegeerde Champions League te kunnen pronken. De omzet van Ajax, circa negentig miljoen euro, valt relatief in het niet in vergelijking met de bedragen van de crème de la crème en derhalve moet Amsterdamse club genieten van de plek in de halve finales van de Champions League, zo oordeelt Valentijn Driessen.

De chef voetbal van De Telegraaf omschrijft het succes van Ajax als ‘een godsgeschenk voor de Champions League’. "Want het werd allemaal bijzonder voorspelbaar, het onderonsje tussen de financieel meest draagkrachtigen in de eindfase van de Champions League”, benadrukt de journalist donderdag in het dagblad. “Sport is gebaat bij strijd en onvoorspelbaarheid en die twee ingrediënten levert Ajax dit seizoen.”

Dat Ajax het grootkapitaal in het internationale topvoetbal een flinke hak heeft gezet, lijkt vooralsnog incidenteel. Structureel meedoen met de top van Europa lijkt een utopie als telkens de beste spelers worden weggekocht. “Alleen met salarissen dik boven de drie miljoen euro kan Ajax buitenlandse uitdagingen voor spelers misschien het hoofd bieden”, stelt Driessen, die erop wijst dat het totaalpakket van Ajax naast Champions League-voetbal erg summier is.

“De club heeft in het weekeinde slechts wedstrijden in de aanbieding tegen Excelsior, Emmen, VVV-Venlo, PEC Zwolle, ADO Den Haag en Heracles Almelo. Internationaal nietszeggende tegenstanders, die hun thuiswedstrijden ook nog eens op kunstgras spelen. Niet bepaald een aantrekkelijk plaatje om spelers te houden en helemaal niet om topspelers naar de Johan Cruijff ArenA te lokken”, verwijst Driessen tot slot naar de beperkingen. “Ajax kan zomaar slachtoffer worden van het eigen succes. Daarom moet de club volop genieten van het moment.”