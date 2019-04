Ajax treft ‘de gelukkigste’: ‘Dat is toch een raar fenomeen’

Tottenham Hotspur verzekerde zich woensdagavond van de halve finales van de Champions League. De Londenaren verloren weliswaar met 4-3 van Manchester City, maar dat was door de 1-0 overwinning in de heenwedstrijd voldoende voor de volgende ronde, waarin the Spurs het opnemen tegen Ajax. Kees Kwakman weet niet of Ajax het heeft getroffen met Tottenham.

"Er zat niet veel tussen Tottenham en City, toch? Ik denk dat Tottenham iets effectiever was. We zeiden nog tegen elkaar: Christian Eriksen heeft de bal nog niet eens gehad. Lucas Moura heeft bijna geen bal gehad.. Dat is bij City toch even wat anders”, aldus de oud-verdediger, die stelt dat niet zozeer 'de beste, maar de gelukkigste opponent' door is, bij FOX Sports.

Commentator Leo Driessen vond het opvallend dat City op een gegeven moment 'twee gedachten' had. “Fernandinho komt er bijvoorbeeld in. Met hem komt er een controleur in. Als je in het veld staat en je hebt maar één doel, namelijk scoren want anders lig ik eruit, en je hebt het doel bereikt, dan heb je toch automatisch dat je twijfelt. Dat is toch een raar fenomeen.”

De heenwedstrijd tussen Tottenham en Ajax wordt op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei om 21.00 uur in Londen gespeeld. De return volgt op dinsdag 7 of woensdag 8 mei in de Johan Cruijff ArenA, ook om 21.00 uur. De andere halve finale gaat tussen Barcelona en Liverpool. De Catalanen waren te sterk voor Manchester United, terwijl the Reds twee keer wonnen van FC Porto.