Gullit wijst reden falen van Guardiola sinds 2013 aan: ‘Hij mist hem heel erg'

Josep Guardiola slaagde er dinsdagavond niet in om Manchester City naar de halve finales van de Champions League te leiden. De regerend landskampioen van Engeland had niet voldoende aan een 4-3 zege op Tottenham Hotspur, dat het heenduel met 1-0 had gewonnen. Guardiola slaagde er zodoende er voor de derde keer op rij niet in om de halve finales met the Citizens te bereiken, in tegenstelling tot zijn voorgaande jaren.

In de eerste zeven jaar van zijn trainersloopbaan op het allerhoogste niveau schaarde Guardiola zich elke keer bij de laatste vier van het Europese miljardenbal: vier keer met Barcelona, driemaal met Bayern München. Sinds zijn vertrek uit het Camp Nou slaagde hij er ook niet meer in om het toernooi te winnen, terwijl hij met de Catalanen in 2008/09 en 2010/11 succesvol was. “Dat komt omdat hij geen Lionel Messi heeft. Hij mist hem heel erg”, verzekerde Ruud Gullit woensdagavond in gesprek met beIN Sports

“Dat maakt een bijzonder groot verschil. Hij heeft het bij Bayern geprobeerd. Hij was elke keer dichtbij, maar het is hem niet gelukt. Het winnen van de landstitel in Duitsland is geen prestatie meer, dat lukt bijna elk seizoen wel”, benadrukt de Nederlander. “Ik weet wat Josep wil. Hij wil de Champions League winnen en ik vind het jammer voor hem.” Manchester City won dit seizoen de Community Shield, de EFL Cup en hoopt na het falen in Europa beslag te leggen op de FA Cup en de landstitel.

Gullit benadrukt dat het Barcelona van tien jaar geleden niet door Guardiola is opgebouwd. “Natuurlijk had hij bij Barcelona een geweldig team, dat was een erfenis van Frank Rijkaard. Die had Lionel Messi toen al laten debuteren. Daarna werd Messi nog belangrijker. En Messi was doorslaggevend in heel veel wedstrijden van Guardiola bij Barcelona.” Manchester City gaf honderden miljoenen uit aan nieuwe spelers, maar succes in Europa is blijkbaar niet voor iedereen te koop. “Je kan geen team kopen", besloot de voormalig Oranje-international. "Dat is het gewoon. En ik vind het vervelend voor Josep. Ik zie zijn passie en ik zie wat zijn motivatie is. Dit is een forse klap voor het team.”