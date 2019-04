Danny Buijs: ‘Ik zei dat hij zaterdag wel weer zijn Ajax-pyjama moest uitdoen’

Kaj Sierhuis keek dinsdagavond ‘natuurlijk’ als supporter naar de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Ajax (1-2). De twintigjarige aanvaller is tot volgend jaar zomer uitgeleend aan FC Groningen, maar volgt de verrichtingen van zijn eigenlijke werkgever nog op de voet en met veel nervositeit. Komende zaterdag staat een pikant duel op de rol: het team van Erik ten Hag komt op bezoek bij de noorderlingen.

“Of ik als supporter keek? Natuurlijk. Ik was wel wat nerveus. Mijn vrienden die uit bij Juventus zo’n wedstrijd spelen, dat is prachtig. Kippenvel. Ik was vol ongeloof dat ze dit nog wisten te flikken ook”, verzekert Sierhuis in gesprek met De Telegraaf. “In de groepsapp heb ik ze gefeliciteerd.” De aanvaller speelde zijn halve leven in de jeugd van Ajax en maakte de hele eerste seizoenshelft mee binnen de selectie van Erik ten Hag, maar zaterdag zet hij de knop om voor ‘een speciaal affiche’.

“Ik speel nu bij FC Groningen, dat is het enige wat nu telt. Het zou zuur zijn voor Ajax als ze het bij ons laten liggen, maar dat kunnen ze mij niet verwijten”, benadrukt Sierhuis. “Ik ga keihard mijn best doen voor FC Groningen en dan moeten zij maar laten zien dat ze beter zijn dan wij. Zo simpel is het.” Voor Danny Buijs is de status van Sierhuis als huurling van Ajax ’geen issue’. “Ik vroeg hem of hij dinsdag in een Ajax-pyjama had geslapen en zei dat hij deze zaterdag wel weer moet uitdoen”, knipoogt de trainer.

“Die jongens staan met elkaar op het veld om een wedstrijd te winnen en bij Kaj heb ik daar natuurlijk geen enkele twijfel bij”, zegt Buijs. De oefenmeester weet dat de Amsterdammers in vorm zijn én moeten blijven winnen om de race met PSV vol te houden. Toch ziet hij kansen. “Zij scoren niet in alle pakweg zestig wedstrijden die ze spelen een acht.”