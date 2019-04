Ajax wil Erik ten Hag belonen: ‘Het lijkt me goed voor de club’

Erik ten Hag kan zijn contract met Ajax op korte termijn verlengen. De oefenmeester heeft op dit moment een contract tot volgend jaar zomer, maar als het aan Marc Overmars ligt wordt de contractuele samenwerking opengebroken, opgewaardeerd en verlengd. Formeel moet de Raad van Commissarissen het licht nog op groen zetten.

“Een dezer dagen zullen we over Erik vergaderen en zetten we alles op een rijtje. Ik mag aannemen dat het er positief uitziet”, lacht de directeur voetbalzaken woensdag in gesprek met De Telegraaf. Overmars zette zelf recent zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis met de Amsterdammers tot medio 2024. Aan zijn mening wordt door de commissarissen veel waarde gehecht.

“Erik is tot op heden erg succesvol en contractverlenging lijkt me goed voor de club Ajax”, maakt Overmars zijn standpunt duidelijk. De 49-jarige Ten Hag kwam eind 2017 over van FC Utrecht, als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. Hij kende een moeizaam eerste half jaar, en ook het begin van dit seizoen was niet makkelijk, maar inmiddels presteert Ajax formidabel en heeft hij een bijzonder goed relatie met de spelersgroep.

Voor Ten Hag was FC Utrecht zijn eerste avontuur op het hoogste niveau. Hij begon als assistent bij FC Twente en PSV, waarna hij in 2012 trainer werd van Go Ahead Eagles in de Eerste Divisie. Daarna vertrok Ten Hag naar Bayern München om trainer van het tweede elftal te worden. Hij kreeg een kijkje in de keuken van Josep Guardiola, die destijds de coach was van de Duitse topclub. Na twee seizoenen werd Ten Hag aangesteld als trainer van FC Utrecht.