Nachtmerrie voor uitzinnige Josep Guardiola: ‘Toch ben ik enorm trots’

Manchester City leek zich woensdagavond in extremis ten koste van Tottenham Hotspur voor de halve finales van de Champions League te plaatsen. Een doelpunt van Raheem Sterling in de extra tijd had de ploeg van Josep Guardiola ogenschijnlijk aan een plek bij de laatste vier geholpen en de oefenmeester was aan de zijlijn uitzinnig van vreugde. De VAR keurde de goal echter wegens buitenspel af en zodoende kwalificeerde zich Tottenham zich ondanks een 4-3 nederlaag voor de halve finales. De 1-0 zege in het eerste duel was doorslaggevend.

Na 5 goals in de eerste 21 minuten van de wedstrijd leek een doelpunt van Sergio Agüero in de tweede helft een belangrijke ruggensteun voor Manchester City. De VAR viel daarna echter niet in het voordeel van de thuisploeg uit. Ondanks een vermeende handsbal van Fernando Llorente werd de 4-3 goedgekeurd. “In de eerste twintig minuten stond het 3-2. Dat is niet normaal”, analyseerde Guardiola het scoreverloop in het Etihad Stadium. “Daarna maakten we onze doelpunten en deed de VAR de rest.”

Guardiola was duidelijk niet te spreken over de manier waarop de quadruple-droom van Manchester City was beëindigd. “Bij de handsbal ging het om centimeters. Bij het doelpunt van Sterling was er sprake van buitenspel. Ik ben voorstander van de VAR. Maar misschien maakte Llorente uit een ander camerastandpunt wél hands. Misschien vanuit de hoek van de scheidsrechter niet. Het was wreed. We waren het aan het vieren en we waren zo dicht bij de halve finales. Het is wat het is. Toch ben ik enorm trots op mijn spelers en de fans. Ik heb nog nooit zo’n fantastische sfeer meegemaakt in ons stadion.”

“De eerste helft was goed. Na rust hebben we heel veel kansen gecreëerd. Tottenham is een sterk elftal, we waren tegen elkaar opgewassen. Helaas zijn we niet door naar de volgende ronde.” Manchester City kan hoe dan ook nog de FA Cup winnen en het kampioenschap prolongeren. Guardiola denkt niet dat zijn team met een mentale dip zal kampen. “Vandaag is het zwaar en morgen zal het ook zwaar zijn, maar daarna zullen we klaar zijn om voor de landstitel te vechten.”