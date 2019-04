Hoog bezoek voor Van Dijk en Wijnaldum na dikke overwinning Liverpool

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk ontvingen woensdagavond van Ronald Koeman in persoon felicitaties voor het bereiken van de halve finales van de Champions League. Liverpool zegevierde in het Estádio do Dragão met 1-4 over FC Porto, dat vorige week al met 2-0 ten onder was gegaan op Anfield. De koploper van de Premier League staat nu in de halve finales tegenover Barcelona.

Koeman zocht na afloop Van Dijk en Wijnaldum op en ging met de Oranje-internationals op de foto. De foto werd op het Instagram-account van de bondscoach van het Nederlands elftal gepubliceerd. Koeman was eigenlijk om een andere reden in Oporto: alle bondscoaches van de landen die komende zomer meedoen aan de Nationals League-finaleronde kregen een VAR-workshop.

Na de workshop waren Koeman, Gareth Southgate, Vladimir Petkovic en Fernando Santos aandachtig toeschouwer bij het duel tussen FC Porto en Liverpool. De bondscoach van Oranje is benieuwd hoeveel van zijn A-internationals de finale van de Champions League bereiken.

Van Dijk en Wijnaldum staan tegenover het Barcelona van Jasper Cillessen, die ook in de Champions League echter op de bank moet plaatsnemen. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Daley Blind kunnen zich met Ajax ook plaatsen voor de eindstrijd, als Tottenham Hotspur wordt geëlimineerd.