Christian Eriksen glundert: ‘Spelen tegen Ajax voelt als een sprookje’

Christian Eriksen kijkt uit naar de komende duels met Ajax in de halve finales van de Champions League. Tottenham Hotspur verloor woensdagavond met 4-3 van Manchester City in de kwartfinales, maar dat was net voldoende na de 1-0 zege in eigen huis. In de extra tijd ging het bijna mis toen Raheem Sterling de doorslaggevende 5-3 leek te hebben gemaakt, maar de VAR keurde de treffer wegens buitenspel af.

“We moeten vanavond eerst even diep ademhalen, dan gaan we denken aan Ajax”, vertelde Eriksen na het laatste fluitsignaal, in gesprek met BT Sport. De spelmaker omschreef het weerzien met het team van Josep Guardiola in Manchester als ‘een rare wedstrijd’. “Ik moet op dit moment een van de gelukkigste mensen op aarde zijn. Ik dacht dat het allemaal over was.”

“Wat een wedstrijd, geweldig. Het was een emotionele rollercoaster. Wij gaven veel kansen weg, maar kregen zelf ook genoeg kansen terug van hen. Wat een rare wedstrijd was dit eigenlijk.” Eriksen speelde voorafgaand aan zijn transfer naar Tottenham, medio 2013, jarenlang voor Ajax. “Het voelt als een sprookje om tegen Ajax te mogen spelen in de halve finale van de Champions League.”

“Natuurlijk hebben we ze dinsdag zien spelen tegen Juventus. Het wordt heel leuk om terug te keren in de Johan Cruijff ArenA.” Heung-Min Son was met twee doelpunten belangrijk voor de Londenaren, maar zal vanwege een schorsing het eerste duel met Ajax moeten laten schieten. “Ik heb nog nooit een wedstrijd als deze gezien of meegemaakt. Het was zwaar en knotsgek, maar ik ben zo ontzettend trots op mijn ploeggenoten", gaf de Zuid-Koreaan te kennen.

"Soms raak je geïrriteerd door de VAR, maar vandaag zijn we dankbaar. We hebben negentig minuten lang samen gevochten en onvoorstelbaar veel karakter getoond." De heenwedstrijd tussen Tottenham en Ajax wordt op dinsdag 30 april of woensdag 1 mei om 21.00 uur in Londen gespeeld. De return volgt op dinsdag 7 of woensdag 8 mei in de Johan Cruijff ArenA, ook om 21.00 uur.