Mauricio Pochettino moet puzzelen in eerste halve finale tegen Ajax

Tottenham Hotspur plaatste zich woensdagavond na een krankzinnige wedstrijd tegen Manchester City (4-3 nederlaag) voor de halve finale van de Champions League, waarin Ajax de tegenstander is. The Spurs zullen het in de heenwedstrijd tegen de Amsterdammers moeten stellen zonder Heung-Min Son, die in het Etihad Stadium tweemaal trefzeker was. De Zuid-Koreaanse aanvaller ontving in het duel met City een gele kaart en is daardoor geschorst.

Eerder in de Champions League-campagne werd Son op de bon geslingerd in de wedstrijden tegen PSV (2-1 zege) en Internazionale (1-0 zege). In de wedstrijd tegen City kreeg de aanvaller zijn derde gele kaart van dit Champions League-seizoen, waardoor hij geschorst is. Son ontving de gele kaart van scheidsrechter Cüneyt Çakir voor het vasthouden van Kevin De Bruyne. Tottenham-manager Mauricio Pochettino zal in het heenduel van de halve finale meer personele problemen hebben.

Harry Kane is sowieso niet van de partij in het eerste duel met Ajax. De spits liep in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City (1-0 zege) een enkelblessure op, die hem waarschijnlijk tot het einde van het seizoen aan de kant zal houden. In het Etihad Stadium kon Pochettino ook niet beschikken over Harry Winks (lies), Serge Aurier, Erik Lamela (allebei hamstring) en Eric Dier (heup).

Toby Alderweireld stond tijdens de wedstrijd tegen City ook op scherp, maar hij haalde het einde van het duel zonder in het boekje van Çakir terecht te komen. De gele kaarten voor Moussa Sissoko, Danny Rose en Victor Wanyama waren zonder gevolgen. Overigens verliet Sissoko in de eerste helft geblesseerd het veld. In de komende dagen zal moeten blijken hoe ernstig de blessure is die hij heeft opgelopen.

Ajax treft met Tottenham een tegenstander waarvan het in Europees verband nog niet wist te winnen: twee duels, twee nederlagen. In 1981/82 stonden Ajax en Tottenham tegenover elkaar in de eerste ronde van de Europa Cup II. Toen wonnen de Engelsen in Amsterdam met 1-3 en in eigen huis met 3-0.