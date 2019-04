Liverpool haalt flink uit in Oporto en gaat zich meten met Barcelona

Liverpool heeft zich woensdagavond ten koste van FC Porto voor de halve finales van de Champions League geplaatst. Het team van Jürgen Klopp, die Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum aan het startsignaal liet verschijnen, zegevierde in het Estádio do Dragão met 1-4 dankzij doelpunten van Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino en Van Dijk. De verliezend finalist van afgelopen seizoen, die FC Porto thuis al met 2-0 had verslagen, zal zich nu meten met een van de favorieten voor de eindzege, Barcelona.

De tussenstand op het scorebord na het klinken van het rustsignaal was een hard gelag voor het team van trainer Sérgio Conceição. De thuisploeg had in het merendeel van de eerste 45 minuten een overwicht, maar dat leidde niet tot een doelpunt. Een vroege inzet van Jesús Corona ging over het doel van Alisson, die daarna zag hoe Moussa Marega uitblonk in het missen van kansen. De eerste poging van Liverpool, na 25 minuten, was daarentegen raak.

Een pass van Mohamed Salah in het strafschopgebied richting de tweede paal werd van dichtbij door Mané verzilverd. Het doelpunt leek wegens buitenspel niet door te gaan, maar op VAR-advies van Pol van Boekel keurde Danny Makkelie de treffer toch goed: 0-1. In het restant van de eerste helft had Alisson een goed antwoord op een lage inzet van Yacine Brahimi, terwijl James Milner op slag van rust bijna de 0-2 maakte. Een kopbal werd door Felipe van richting veranderd en ging maar net naast het doel van Iker Casillas.

Liverpool gooide de tweestrijd na 65 minuten spelen definitief in het slot. Het team van Klopp brak uit en na een heerlijke pass van Trent Alexander-Arnold werkte Salah het leer achter Casillas. Drie minuten later verkleinde Eder Militao de nadelige marge van FC Porto: na een corner van Alex Telles vanaf links kopte hij hard raak. Het was echter Liverpool dat het laatste woord had, luttele minuten na een enorme misser van Mané voor open doel.

Na een goede pass van Jordan Henderson, ingevallen voor Andy Robertson, kopte Firmino, de vervanger van Divock Origi in de rust de 1-3 achter Casillas. Het slotakkoord op Portugese bodem kwam van Van Dijk. Een corner van Milner werd door Mané doorgekopt, waarna Van Dijk met een rake kopbal de eindstand bepaalde: 1-4. Liverpool kan zich nu op de competitieduels met Cardiff City en Huddersfield Town focussen alvorens de eerste ontmoeting met Barcelona op het programma staat.