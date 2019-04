Ajax had concurrentie in strijd om Kik Pierie: ‘Ik pas in hun plaatje’

Ajax verzekerde zich woensdag van de komst van Kik Pierie. De gedeeld koploper van de Eredivisie neemt de achttienjarige verdediger komende zomer definitief over van sc Heerenveen, dat minimaal vier miljoen euro ontvangt. Pierie, die nog een seizoen in Friesland onder contract stond, heeft zich tot medio 2024 aan Ajax verbonden. “Ik ben niet uitgekeken bij Heerenveen, maar soms heb je nieuwe prikkels nodig.”

Ajax was niet de enige club met interesse in Pierie. “Volgens mij past Ajax het beste bij mij”, vertelt de verdediger op de website van Soccervision over zijn bewuste keuze. “Ik denk net zo over voetbal als ze bij Ajax doen. Het is volgens mij ook niet voor niets dat Ajax bij mij terecht komt. Ik ben denk ik het type verdediger dat in hun plaatje past.”

Pierie vindt dat zijn overgang naar Ajax op een perfect moment komt. “Ik heb in mijn carrière altijd gekozen voor ontwikkeling en alles komt nu samen. Ik ben bijna klaar met het vwo, ik ga uit huis, kom op mezelf te staan en ik krijg meer concurrentie. Ik ben eraan toe. Bij Ajax wil ik me zo snel en zo goed mogelijk door ontwikkelen. Ik probeer zo snel mogelijk een plekje in het eerste elftal te veroveren, dat is mijn doel. Maar dat gaat natuurlijk niet een-twee-drie.”

Pierie maakte in mei 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van Heerenveen. In totaal speelde hij 61 competitieduels voor de Friezen en hij scoorde daarin twee keer. “Wat Ajax in de Champions League laat zien is heel bijzonder. Als je zo kunt domineren tegen zulke grote clubs als Real Madrid en Juventus ben je buitencategorie. Ik heb ervan genoten. Het uitgaan van eigen kracht, aanvallend voetballen en hoog druk zetten, het spreekt me heel erg aan. Of ik mezelf er al tussen zie staan? Elke topsporter wil natuurlijk het hoogste bereiken, en in mijn geval zo snel mogelijk bij het eerste eftal van Ajax zitten. Als ik zo’n wedstrijd als tegen Juventus zie, lijkt het me prachtig om ertussen te lopen. Natuurlijk snap ik dat het niet vanzelf gaat, maar ik ben er niet bang voor hoor.”