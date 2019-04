Steven Bergwijn moet Braziliaans international opvolgen

Zinédine Zidane heeft Real Madrid laten weten dat Gareth Bale verkocht moet worden. De Fransman wil de Welshman zelfs kwijt voor een lager bedrag dan waarvoor hij is gehaald. (The Independent)

Manchester City is niet de enige club die Julian Weigl hoopt op te kunnen pikken bij Borussia Dortmund. De Duitser is ook nadrukkelijk in beeld bij Paris Saint-Germain. (France Football)