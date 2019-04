‘Uitgelachen’ Louis van Gaal: ‘Dit Ajax kan tot het einde meedoen’

Ajax bereikte dinsdagavond voor het eerst sinds 1997 weer eens de halve finale van de Champions League, door Juventus in de return van de kwartfinale met 1-2 te verslaan. De laatste trainer die erin slaagde om de Amsterdammers naar de laatste vier van het miljardenbal te loodsen, was Louis van Gaal. De 67-jarige oefenmeester in ruste benadrukt op de website van de FIFA dat Ajax de finale kan halen.

“De tweede helft was buitengewoon. Creatief voetbal, met een goede balans tussen aanvallen en verdedigen: dat is de truc. Ajax heeft zoveel creatieve spelers. Vanaf de wedstrijd tegen Bayern München heb ik al gezegd: dit Ajax kan tot het einde meedoen, ook al zitten de beste teams nog in het toernooi”, aldus Van Gaal, die in 1995 met Ajax de Champions League won en dat team eerder vergeleek met het huidige elftal van de Amsterdammers. Door die opmerking werd hij naar eigen zeggen uitgelachen. “Je had dat team eigenlijk moeten zien om je te realiseren hoe goed we waren. In het hele seizoen verloren we maar één wedstrijd, in de KNVB Beker na verlenging tegen Feyenoord.”

“Voor mij was het destijds heel normaal om jonge spelers een kans te geven, al doen coaches dat nu een stuk minder. Er is een verschil in ervaring, maar als je goed genoeg bent, moet je spelen. Ik gaf jonge spelers een kans, omdat ik zag dat ze kwaliteiten hadden”, vervolgt de oefenmeester in ruste. “Met oudere spelers speel je doorgaans op de automatische piloot, terwijl jongere spelers het meer op intuïtie doen. Mijn voorkeur ging er altijd naar uit om met smallere selecties te werken, zodat je jonge spelers een kans kan geven.”

“Toen ik bij Manchester United kwam, stonden er 35 spelers onder contract. Ik heb de selectie teruggebracht naar 23 spelers, waardoor er mogelijkheden kwamen voor jongens als Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial en Luke Shaw. Ik ben heel trots dat ze nu onder Ole Gunnar Solskjaer nog altijd in het team spelen en ik hoop dat ze net Carles Puyol, Xavi, Andrés Iniesta en Víctor Valdés bij Barcelona op deze manier uitgroeien tot steunpilaren”, aldus Van Gaal, die bij Barcelona ook samenwerkte met Josep Guardiola.

“Hij was in eerste instantie niet de aanvoerder van Barcelona, maar ik heb hem captain gemaakt. Pep was altijd al een aanvoerder, een echte captain. Om die reden had ik wel verwacht dat hij trainer zou worden”, aldus Van Gaal. “Van Luis Enrique (momenteel bondscoach van Spanje, red.) had ik dat bijvoorbeeld niet gedacht. Hij was iemand die op intuïtie speelde en niet sprak over tactiek. De spelers van wie ik voorspelde dat ze coach zouden worden, waren doorgaans mijn aanvoerders. Een aanvoerder moet niet alleen naar zijn eigen positie kijken, maar ook naar die van het team.”

“Guardiola deed dat en als het op tactiek aankomt, konden we uren met elkaar praten. Hij genoot daarvan en Pep was een echte persoonlijkheid, daarom heb ik hem aanvoerder gemaakt. Op gegeven moment was de selectie het er niet mee eens dat ik Hristo Stoichkov van de training had gestuurd en Guardiola kwam me dat vertellen. Daar moet je ballen voor hebben”, gaat hij verder. Van Gaal krijgt de vraag wie de beste speler is met wie hij heeft samengewerkt in zijn carrière. “Ik kies altijd op basis van het totale mens-principe, dus het is misschien niet de meest creatieve speler of een topscorer.”

“Het zijn eerder spelers die een team laten spelen. Voorbeelden zijn Stefan Pettersson en Jari Litmanen bij Ajax, Luis Enrique bij Barcelona, Philipp Lahm en Bastian Schweinsteiger bij Bayern en ik moet een Nederlander noemen: Arjen Robben. Ik heb hem naar Bayern gehaald en hij was direct belangrijk. Hij was niet alleen creatief, maar had ook een hele professionele houding en dat is een uitzondering voor spelers van zijn statuur”, zegt Van Gaal. Hij kijkt tevreden terug op zijn loopbaan, die hem langs Ajax, Barcelona, Oranje, AZ, Bayern München en Manchester United leidde.

“Ik heb in vier landen gewerkt, voor de absolute topclubs. Vier van de grootste clubs in de wereld, ik had niet meer kunnen wensen. Dat was ook de reden dat ik Manchester United verkoos boven Tottenham Hotspur, want United is de absolute topclub van Engeland”, verklaart Van Gaal. “Ik vond het geweldig om in Engeland te werken, vanwege de sfeer, perfecte velden en volle stadions. Het voetbal is heel intens, met veel druk op de bal. Daardoor kwam ik in Engeland terecht, want ik wilde eigenlijk met pensioen gaan na mijn tweede termijn als bondscoach van Nederland. Ik kreeg veel aanbiedingen en wilde het voetbal in Engeland een keer ervaren. Het enige nadeel is dat veel teams de bus parkeren.”