Guardiola houdt Sané andermaal op de bank; twee wijzigingen bij Tottenham

De opstellingen voor de return van de kwartfinale van de Champions League tussen Manchester City en Tottenham Hotspur zijn bekend. City-manager Josep Guardiola heeft zijn basisopstelling ten opzichte van de heenwedstrijd op drie plaatsen gewijzigd. Zijn collega Mauricio Pochettino kampte met de nodige personele problemen en moest daardoor zijn elftal op twee plaatsen wijzigen.

Door een doelpunt van Heung-Min Son won Tottenham Hotspur de heenwedstrijd met 1-0. Na dat duel was er de nodige kritiek op Guardiola, omdat hij zowel Kevin De Bruyne als Leroy Sané buiten zijn basiself liet. Vooraf was het onzeker of Guardiola een beroep kon doen op Fernandinho en Oleksandr Zinchenko. De Braziliaanse middenvelder staat inderdaad niet aan de aftrap, waardoor De Bruyne weer een basisplaats heeft. Verder posteert Guardiola Benjamin Mendy als linksback in plaats van Fabian Delph, terwijl Bernardo Silva in de return Riyad Mahrez vervangt. Sané heeft, net zoals in de heenwedstrijd, geen basisplaats. Zinchenko behoort niet tot de selectie.

Voor Tottenham-manager Pochettino waren er voorafgaand aan de return in het Eithad Stadium meer personele problemen dan voor zijn collega. De Argentijnse oefenmeester kan in Manchester geen beroep doen op Harry Kane (enkel), Harry Winks (lies), Serge Aurier (hamstring) en Eric Dier (heup), terwijl het meespelen van Dele Alli en Eric Lamela onzeker was. Het betekende dat Pochettino zijn basiself in ieder geval op twee plaatsen moest wijzigen, aangezien Kane en Winks in de heenwedstrijd nog basisspelers waren.

Uiteindelijk blijkt Alli ‘gewoon’ inzetbaar in Manchester, waardoor Pochettino zijn elftal op twee plaatsen heeft gewijzigd. Victor Wanyama neemt de plaats van de geblesseerde Winks in, terwijl Lucas Moura door de afwezigheid van Kane de aanvalsleider van the Spurs is. De Braziliaan verving de aanvoerder van Tottenham ook al toen hij vorige week tijdens de heenwedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium met een blessure uitviel. Lamela, wiens inzetbaarheid vooraf een twijfelgeval was, zit niet op de reservebank.

De winnaar van het tweeluik tussen Manchester City en Tottenham Hotspur neemt het in de halve finale van de Champions League op tegen Ajax. Aan de kant van the Citizens zijn Sergio Agüero en Nicolás Otamendi geschorst als ze in het Etihad Stadium een gele kaart krijgen, terwijl Toby Alderweireld, Son en Lamela (die overigens niet van de partij is) de heenwedstrijd bij de laatste vier missen als ze op de bon geslingerd worden. Eind april staat eerst een duel in Engeland op het programma, waarna een week later de return in de Johan Cruijff ArenA wacht.

Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Mendy; Gündogan, David Silva, De Bruyne; Bernardo Silva, Sterling, Agüero.

Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Sissoko; Dele, Eriksen, Son; Lucas Moura.