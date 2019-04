Erik ten Hag zag ‘mentaal effect’: ‘Ze konden het niet meer belopen’

Erik ten Hag is daags na de 1-2 overwinning van Ajax op Juventus aan het nagenieten. De trainer zag hoe zijn ploeg in de eerste helft worstelde, maar in de tweede helft veel sterker was dan de Italianen. "Natuurlijk heb ik geslapen. Gisteravond was het uiterst plezierig, maar daarna trek je je terug, want nachtrust is belangrijk in deze fase", zegt Ten Hag in gesprek met Ajax TV.

"De prijzen worden straks verdeeld, daar moeten we klaar voor zijn. We moeten ons beseffen dat dit nog geen titel oplevert. We willen uiteindelijk zilverwerk", aldus Ten Hag, die de vraag krijgt of er in de rust veel is omgegooid. "Alleen een paar details. Toen zag je de ruimtes groter worden. Als je er dan een of twee keer doorheen speelt, zie je bij de tegenstander een mentaal effect. Ze konden het niet meer belopen."

Ten Hag erkent dat hij lange tijd niet gerust was op een goed resultaat. "De laatste vijf minuten waren hectisch. De lucht was er uit, maar je wilt ze niet dichtbij laten komen." Ten Hag is blij dat de de volgende horde is genomen. "Dan is de missie volbracht en geniet ik van mijn spelers, die het gelijk met de fans vieren. Die mogen we niet vergeten. Het is waanzinnig voor de club, maar vooral voor de fans is dit fantastisch natuurlijk."

Ajax neemt het in de halve finales van het miljardenbal op tegen Tottenham Hotspur of Manchester City. Naast de Champions League is Ajax hevig verwikkeld in de titelstrijd met PSV. Beide Nederlandse topclubs staan in punten gelijk, maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo. Ajax staat daarnaast nog in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II.