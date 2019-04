‘Wat Cristiano tegen me zei? ’Mama, ik kan geen wonderen verrichten‘’

Juventus werd dinsdagavond uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League, doordat Ajax met 1-2 te sterk bleek voor de Italiaanse topclub. Cristiano Ronaldo wist in zowel de heenwedstrijd als de return te scoren, maar kon niet voorkomen dat de grootmacht geen kans meer maakt op de eindwinst. Moeder Dolores Aveiro erkent dat haar zoon zeer teleurgesteld is.

“Hij was teleurgesteld. Hij wilde graag de finale halen”, vertelt Dolores, geciteerd door diverse Portugese media. “Maar er komt nog een kans. Wat hij tegen me zei? Mama, ik kan geen wonderen verrichten.” Ronaldo zei dat het in Italië goed gaat, maar dat in de Champions League 'het geluk ontbrak’. “Maar daar kunnen we niets meer aan doen. Het leven gaat verder.”

Juventus gaat fier aan kop in de Serie A en kon in de afgelopen competitieduels al kampioen van Italië worden. la Vecchia Signora liet echter na om het kampioenschap al definitief binnen te hengelen. Komende zaterdag tegen Fiorentina, de huidige nummer tien van de Serie A, krijgt Juvenus weer een poging om de titel binnen te slepen.

Ronaldo werd vorig jaar zomer voor circa 117 miljoen euro overgenomen van Real Madrid. De Italiaanse topclub heeft de ambitie om de komende jaren een of meerdere keren het miljardenbal winnen en onder anderen Ronaldo moest hiervoor zorgen. De 34-jarige aanvaller, die de Champions League reeds vijf keer heeft gewonnen, ligt nog tot medio 2022 vast in Turijn.