Toekomst van Luka Jovic is bekend met bekendmaking miljoenendeal

Eintracht Frankfurt heeft de koopoptie van Luka Jovic gelicht, zo meldt de Duitse club woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller werd sinds medio 2017 gehuurd van Benfica en maakte veel indruk bij de Bundesliga-club. De Servische spits heeft tot medio 2023 getekend bij de kwartfinalist van de Europa League. In het Europese clubtoernooi neemt Eintracht Frankfurt het donderdag wederom op tegen Benfica.

Naar verluidt heeft onder meer Barcelona zeer veel interesse in Jovic. De aanvaller zou de voorbije anderhalf jaar vijftien keer door een delegatie van de Catalanen zijn bekeken. Barcelona twijfelde niet over de scorende kwaliteiten van de aanvaller, die dit seizoen al 24 doelpunten in 39 officiële duels maakte. Jovic lijkt gelukkig bij de Duitse club, die de koopoptie dus activeert. Het is niet exact bekend hoe hoog de som is, maar naar verluidt gaat het om een bedrag van zeven miljoen euro.

Eintracht Frankfurt kan komende zomer besluiten de spits van de hand te doen, maar het is de vraag of hij zit te wachten op een transfer, zo verzekerde zijn vader onlangs. “Barcelona heeft inderdaad navraag gedaan naar Luka, maar hij heeft er geen interesse in", stelde Jovic senior in gesprek met BILD. "Hij weet niet of hij aan spelen zou toekomen bij Barcelona.”

“Een paar dagen geleden zei hij nog tegen me: 'Pap, het geld interesseert me niet. Ik wil gewoon voetballen.' Hij wil de Champions League in", benadrukte de vader van Jovic. De club staat momenteel op de vierde plek in de Bundesliga en die positie zou recht geven op deelname aan de groepsfase van het miljardenbal. Barcelona zou vanwege de uitstekende prestaties van Jovic bereid zijn om 50 miljoen euro voor hem uit te trekken, terwijl de Duitsers zouden inzetten op een bedrag van 65 à 70 miljoen euro.