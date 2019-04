Stijn Schaars (35) stopt ermee: ‘Daar heb ik geen zin meer in’

Stijn Schaars is bezig aan zijn laatste wedstrijden als profvoetballer, zo maakt sc Heerenveen woensdag bekend. De 35-jarige middenvelder kampte het afgelopen jaar met het nodige blessureleed en heeft daarom besloten om na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. "Ik heb geen zin meer in structurele fysieke problemen. Mentaal kan ik het nog makkelijk, ook qua conditie en spel. Alleen je hebt ook met je lichaam te maken en die geeft nu gewoon aan dat het beter is om te stoppen."

Dit seizoen maakte Schaars zijn rentree nadat hij vorig jaar een dubbele beenbreuk opliep. "Iedereen weet dat ik een zware blessure heb gehad, daar ben ik eigenlijk heel goed van genezen. Ik heb de tweede seizoenshelft weer lekker kunnen voetballen, alleen heb ik wel weer een paar andere dingen fysiek opgelopen. Hierdoor denk ik: ik kan wel doorgaan maar dan wordt het een beetje pappen en nathouden", aldus de 24-voudig international.

"Daar heb ik geen zin meer in. Het was echter wel een lastige keus. Voetbal is iets wat je hele leven beheerst heeft. Je bent op je twaalfde begonnen in de jeugdopleiding van Vitesse en op je achttiende maak je je debuut. Nu ben ik 35 jaar en zeventien seizoenen verder als profvoetballer. Die jaren zijn voorbij gevlogen. Je sluit nu wel iets af, dat is niet zomaar iets, dat is niet makkelijk."

Schaars, die eerder uitkwam voor PSV, Vitesse, AZ, Sporting Portugal en Oranje, is bezig aan zijn derde seizoen in Friese dienst. Inmiddels staat de teller op 62 officiële wedstrijden voor sc Heerenveen. ''Voetbal is het leukste spelletje dat er is. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Ik heb de halve wereld gezien en heel veel mooie wedstrijden mogen spelen."

"Ik ben drie keer kampioen geworden en Europees kampioen met Jong Oranje. Daarnaast heb ik ook een WK en een EK meegemaakt en voor veel mooie clubs mogen spelen. Ja, voor mij is het een prima carrière geweest", aldus Schaars op de site van Heerenveen. Op 12 mei sluit Heerenveen de Eredivisie af tegen NAC Breda. Wanneer de play-offs niet worden bereikt, wordt dat voor Schaars zijn laatste duel in het betaald voetbal.