Michael Ballack tipt: ‘Je kan niet ontkennen dat hij wat meer glamour brengt’

Niko Kovac is sinds afgelopen zomer trainer van Bayern München, maar het is de vraag of de Duitse topclub na deze voetbaljaargang verdergaat met de Kroaat. Verschillende trainers worden de laatste tijd gelinkt met der Rekordmeister, onder wie José Mourinho. Michael Ballack, die bij Chelsea met de Portugees samenwerkte, ziet Mourinho wel functioneren bij Bayern.

“Momenteel is Kovac de trainer en dat moeten we respecteren. Hij doet het prima. Maar je kan niet ontkennen dat een eventuele komst van Mourinho in de toekomst wat meer 'glamour' naar de club en de Bundesliga zou brengen", zegt Ballack tegenover BILD. De oud-middenvelder van Bayern wijst onder meer op het dienstverband van Josep Guardiola in Beieren.

“Zijn komst maakte de Bundesliga veel interessanter, ook al won hij uiteindelijk geen Champions League met de club. Hij introduceerde een bepaalde speelstijl en is een fantastische trainer. Bovendien heb je vanuit een internationaal opzicht meer allure als Mourinho of Guardiola je coach is. Als je Mourinho hebt, is het voor een club misschien makkelijker om topspelers te strikken.”

Ballack memoreert dat Mourinho altijd met veel bewondering sprak over Bayern. "Mourinho sprak vol lof over de club. En buitenlandse trainers hebben het bij Bayern bijna altijd wel goed gedaan, bijvoorbeeld Giovanni Trapattoni, Louis van Gaal, Guardiola en Carlo Ancelotti." Mourinho zelf liet onlangs weten dat hij hoopt dat Kovac actief blijft bij Bayern.

“De Bundesliga is een enerverende competitie. De clubs in de middenmoot worden steeds sterker, dus is er ook sprake van een mooie concurrentiestrijd. Volle stadions, geweldige organisatie en erg goede tactieken die worden gehanteerd. Ik kan alleen maar zeggen dat Bayern een eliteclub is. Ik hoop dat Kovac zijn baan behoudt, want hij heeft hard gewerkt om dit niveau te halen", aldus Mourinho.