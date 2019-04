Ajax heeft volgens Carlo Ancelotti een voordeel: ‘Bij ons is dat niet mogelijk’

Ajax wist dinsdagavond wederom te stunten in de Champions League door Juventus uit het miljardenbal te knikkeren. Menigeen is verrast dat de ploeg van Erik ten Hag het zo goed doet in Europees verband. Ook Carlo Ancelotti, trainer van Napoli, kan genieten van het spel van Ajax, zo geeft hij aan in aanloop naar het Europa League-duel met Arsenal komende donderdag.

“Ze spelen erg goed, maar ik ben meer verrast over het feit dat ze worden gezien als verrassing”, wordt de ervaren oefenmeester geciteerd door diverse Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse coach erkent dat hij ook niet had verwacht dat Ajax de halve eindstrijd van het miljardenbal zou bereiken.

“Ik had niet verwacht dat ze de halve finales zouden halen. Ik denk ook niet dat ze de Champions League gaan winnen, maar misschien zit ik verkeerd. Ik geniet in ieder geval van hun voetbal. Het duel van gisteren heeft aangetoond dat de Champions League altijd onvoorspelbare wedstrijden herbergt. Even niet goed presteren en je ligt uit het toernooi.”

“Juventus was niet goed genoeg, zeker niet in de tweede helft”, aldus Ancelotti, die heeft geleerd dat je niet zozeer de beste spelers in huis moet hebben om te winnen. “We hebben bepaalde methodes en ideeën nodig. We zijn allemaal verrast door dit Ajax, maar bij ons is het niet mogelijk om te denken aan de lange termijn en aan het werken met jonge mensen, omdat alles altijd gekoppeld is aan resultaten.”