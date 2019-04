‘Niet onze vervelendste uitschakeling, het is gewoon een uitschakeling’

In de Italiaanse pers werd gedurende het seizoen meerdere malen gemeld dat een voortijdige Champions League-eliminatie weleens het einde van Massimiliano Allegri bij Juventus zou kunnen betekenen. De oefenmeester liet dinsdagavond na de uitschakeling door Ajax echter al weten door te willen gaan en hij heeft die voornemens woensdag tijdens een persmoment nog eens onderstreept.

“Ik heb een paar dagen geleden met de voorzitter gesproken. Ik heb toen de knoop doorgehakt: ik heb een contract en ik wil blijven. Er is nog steeds veel werk te verzetten. Als ik de motivatie niet meer zou hebben, zou ik dat tegen de voorzitter gezegd hebben”, legt hij uit. De uitschakeling door Ajax is hard aangekomen in Turijn, maar Allegri probeert de 1-2 nederlaag van La Vecchia Signora ook wat te relativeren: “Ajax heeft geweldige spelers, ze spelen goed voetbal en ze zijn niet dom.”

“Het was geen toeval dat ze vijf keer hebben gescoord tegen Real Madrid. Dit is niet onze vervelendste uitschakeling… Het is gewoon een uitschakeling: Juventus speelt ieder seizoen voor bepaalde doelstellingen. Soms verlies je in de finale, een andere keer vlieg je eruit in de kwartfinale. We kunnen niet alles winnen, maar ik begrijp de teleurstelling en de bitterheid. Ik voel het ook, voor de fans, voor de club en ook voor de spelers die een goede wedstrijd speelden tegen Ajax.”

“Het Italiaanse voetbal zal ook nooit zoals het Nederlandse voetbal worden. Ajax heeft jarenlang moeten wachten op dit soort resultaten. Ze hebben goede spelers, twee jaar geleden haalden ze de finale van de Europa League en dat was geen toeval. Ze hebben een goed systeem en een groep snelle, technische spelers. Ze zijn op dit moment een van de beste teams van Europa.”

Juventus trok afgelopen zomer de portemonnee om Cristiano Ronaldo binnen te halen en werd daarmee meteen gebombardeerd tot topfavoriet om de Champions League te winnen. Volgens Allegri is het echter nooit zo simpel geweest: “Je mag niet denken dat het makkelijk is om te winnen, dat zou betekenen dat je niet nadenkt en het contact met de realiteit kwijt bent. Iedereen zei: ‘Ronaldo is er, de Champions League is gewonnen.’ Zo is het echter niet gegaan. We moeten dit nu allemaal opzijschuiven en aan volgend seizoen denken, als Juventus weer gaat proberen om alles te winnen. Er zijn echter meer teams, Juventus is niet de enige club die prijzen wint…”