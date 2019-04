'Ik heb Erik ten Hag een sms'je gestuurd, zijn woorden deden mij goed'

Justin Kluivert heeft nog altijd geen spijt van zijn transfer van Ajax naar AS Roma. In een interview met het Algemeen Dagblad, afgenomen voordat de Amsterdammers zich ten koste van Juventus plaatsten voor de halve finales van de Champions League, laat de negentienjarige aanvaller weten te genieten van de prestaties van Ajax in Europa.

Kluivert is 'enorm blij' voor zijn voormalig ploeggenoten. "Het is prachtig dat Ajax in Europa presteert. En uiteraard denk je heus weleens dat je daar zelf ook tussen had kunnen lopen. Maar AS Roma was ook bijna kwartfinalist. Wij vlogen eruit tegen FC Porto. Ik ben een bepaalde weg ingeslagen en daar heb ik totaal geen spijt van”, aldus Kluivert, die blij is met de recente woorden van Erik ten Hag.

De trainer van Ajax noemde de aanvaller laatst 'een geweldig ventje' en stelde dat hij Kluivert goed had kunnen gebruiken, aangezien de dribbelaar 'Europa-proof' is. “Ik heb Erik een sms'je gestuurd. Om hem te bedanken. Ik heb veel respect voor hem en zijn mooie woorden deden mij goed. Ajax is niet meer aan de orde, ik heb met mijn volle verstand voor een nieuw avontuur gekozen."

“Het is zinloos om te praten over waar ik had gestaan als ik nog in Amsterdam had gespeeld. Maar dat neemt niet weg dat ik de club volg. Dat ik blij ben als ze winnen. Ik ben een vechter, Amsterdammers geven niet snel op. Ik ga slagen bij AS Roma, dat weet ik zeker. Mijn eerste seizoen verloopt zeker niet slecht. Maar ik wil meer, dat is duidelijk”, besluit Kluivert.