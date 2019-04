‘Ik kon naar een van de grootste clubs, maar ik wist niet of ik gelukkig werd'

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Stijn Meijer, de jonge targetman van Almere City die zomaar voor FC Porto had kunnen spelen.

Door Chris Meijer

De sfeer in het Yanmar Stadion is uitermate uitgelaten en relaxed een dag voor de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Almere City verloor slechts twee van de laatste twaalf wedstrijden, waardoor de stemming momenteel opperbest is in Zuidelijk Flevoland. Een van de spelers die opvalt bij het uit een diep dal opgekrabbelde Almere City, is Stijn Meijer. In de laatste zes wedstrijden verzorgde de negentienjarige spits drie doelpunten en een assist. “Laatste weken gaat het wel oké, ik vind zelf dat ik nog beter kan. Met de club gaat het goed, dus daar ben ik wel tevreden over. Ik speel, dus ja”, zo klinkt het direct zelfkritisch. Meijer speelde dit seizoen totaal 26 competitiewedstrijden in de hoofdmacht van Almere City, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 3 assists. “Zes doelpunten is niet genoeg, ik had minimaal acht of negen doelpunten verwacht. Dat zit ook in de speelminuten, het vertrouwen en de balletjes die er net wel of net niet ingaan. Ik leg de lat hoog voor mezelf, dat heb ik ook wel nodig.”

De cijfers van Meijer bij Almere City, inclusief de wedstrijd in de KNVB Beker.

In het begin van het seizoen moest Meijer het nodige geduld betrachten. De jonge aanvaller kende een sterke voorbereiding en luisterde zijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal tegen Jong AZ (2-3 zege) op met een treffer. Na drie basisplaatsen in de eerste vier wedstrijden, verdween Meijer naar de reservebank. Een enkelblessure wierp hem verder terug, waardoor hij het tussen begin september en begin december moest stellen met slechts zes invalbeurten en vijf optredens in Jong Almere City in de Tweede Divisie. “Het begon eigenlijk met een piek, dus dan is het een tegenslag als je ineens niet meer speelt. Ik werd ongeduldig en de mensen hier weten inmiddels ook dat ik iemand ben die dat uit. Maar ik ben mijn stinkende best blijven doen en nu speel ik weer. Het scheelt dat ik goede mensen om me heen heb, bijvoorbeeld mijn ouders. Zij helpen me daarmee”, legt Meijer uit. Op 14 december, in het met 2-3 verloren thuisduel met Jong Ajax, keerde hij weer terug in de basiself van Almere City.

De inmiddels vertrokken trainer Michele Santoni hield in de wedstrijden daarna vast aan Meijer, die sindsdien alleen de uitwedstrijd tegen NEC (5-0 nederlaag) aan zich voorbij moest laten gaan. “Voor een spits is het vertrouwen heel belangrijk, ik merk bij mezelf dat het zich uitbetaalt en dat ik super goed in mijn vel zit. Hoe meer minuten je maakt, hoe fitter je wordt en hoe meer doelpunten en assists je kan leveren. Je leert steeds meer trucjes en kleine dingetjes, dat merk ik nu al. Het verschil met het begin van het seizoen is groot, qua inhoud, sprintjes, slimme loopacties en volume ben ik een hele andere speler. Voorheen hechtte ik er veel waarde aan om voor het doel te zijn, maar nu merk ik dat meevoetballen erg belangrijk is. Het helpt me ook beter om in de wedstrijd te komen.” Doordat Meijer sinds december vijftien keer in de basis speelde, verloopt zijn dienstverband bij Almere City momenteel volgens het plan dat hij afgelopen zomer had uitgestippeld: zoveel mogelijk minuten en doelpunten maken in het betaald voetbal.

Meijer (rechts) en zijn ploeggenoten vieren een treffer in de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht (0-2).

“Dat ik zoveel minuten zou maken, had ik misschien niet verwacht”, geeft de spits toe. Afgelopen zomer besloot hij Willem II te verruilen voor Almere City. Bij de Tilburgers speelde Meijer in de Onder-19, voor wie hij in een halfjaar zeventien keer doel trof in veertien wedstrijden. Willem II wilde met hem verder, maar beide partijen bereikten geen overeenstemming over een contract. “We kwamen er niet echt uit, dus ik zag Almere City als een hele goede stap. In het eerste elftal, bij een club met ambities. Ik zie het niet echt als een stap achteruit. Als ik bij Willem II had getekend, was ik misschien ook wel bij de beloften terechtgekomen. Dat weet je niet. Als je dan wel met het eerste mee traint, weet ik ook niet of je daar zoveel beter van wordt.” Meijer wijst ook op het feit dat het tweede elftal van Willem II in de afgesloten beloftencompetitie uitkomt en niet, zoals Jong Almere City, in de zogenaamde voetbalpiramide. “Mijn doel was wel om in een eerste elftal te spelen, want een beloftenteam zag ik niet zitten. Dat Jong Almere City in de Tweede Divisie speelt, heeft meegewogen in mijn keuze. Zo van: stel dat ik niet in het eerste speel, kan ik nog op het derde niveau van Nederland actief zijn. Bij Willem II is dat anders, die beloftencompetitie houdt je ontwikkeling wel een beetje tegen.”

Zo bleef het dienstverband van Meijer in Tilburg beperkt tot een halfjaar. In januari 2018 kwam hij bij Willem II terecht, na een korte periode buitenland. De spits had zes maanden eerder gekozen voor een avontuur bij het Spaanse Club Deportivo Lugo, dat uitkomt in de Segunda División. Na een succesvolle stageperiode mocht Meijer in Galicië blijven en daar maakte hij de nodige indruk, want Lugo wilde hem voor vijf jaar vastleggen. “Ik was heel impulsief en kreeg de kans om stage te gaan lopen in Spanje. Dat leek me zo vet, dus ik heb dat gedaan. Ik was met iemand anders de enige die werd aangenomen en er was geen hele concrete optie uit Nederland, dus ik dacht: dit moet ik gewoon doen. Uiteindelijk heeft het me als mens en als voetballer goed gedaan”, vertelt Meijer over zijn periode in Spanje. Dat hij in Zuid-Europa uitstekend draaide, bleef elders in Europa niet onopgemerkt. Voordat Meijer terugkeerde in Nederland, liep hij zes dagen stage bij FC Porto.

“Het is een hele grote club. Echt immens. Ik kreeg een rondleiding in het stadion, dat ging helemaal nergens over. We kwamen daar aan bij het trainingscomplex, waar hekken van vijf meter hoog omheen stonden. Mijn zaakwaarnemer mocht niet eens naar binnen, het was helemaal afgesloten. Er komen daar geen camera's, geen buitenstaanders, niemand. Je moet speciaal een kaart aanvragen om naar de training te komen kijken. Ik werd met de andere jongens vanaf het huis waar we zaten met een bus naar het complex gebracht. Dat is wel even een ander niveautje. We trainden vier velden naast het eerste. Zij waren er al toen wij aankwamen, dan zie je op de parkeerplaats een paar auto's staan waarvan je denkt: what the fuck”, lacht de aanvalsleider van Almere City, die eerder in de jeugdopleiding van FC Twente en FC Utrecht speelde. FC Porto was geïnteresseerd in zijn diensten en wilde hem graag binnenhalen. “Ik werd daar ondergebracht in een huis waar al die jongens al woonden. Niemand sprak Engels, dus ik zat in een hoekje de hele dag op mijn telefoon. Ik dacht: ik ga hier zó ongelukkig worden. Natuurlijk had ik een super grote stap kunnen maken en bij een van de grootste clubs ter wereld kunnen spelen, maar ik wist niet of ik gelukkig werd. Willem II wilde me ook hebben en het bleef maar in mijn hoofd hangen dat ik naar Nederland moest gaan.”

“Ik wilde in Nederland mijn naam op de kaart krijgen, dat gaat in het buitenland toch minder snel. Dat heb ik altijd in mijn hoofd gehad. Daardoor heb ik er geen moment over getwijfeld toen ik de mogelijkheid kreeg om terug te keren.” Zodoende vertoont Meijer dit seizoen namens Almere City zijn kunsten in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik zou me overal goed kunnen ontwikkelen. Maar hier spreek ik de taal, ik woon gewoon nog thuis bij mijn ouders. Als ik mijn best blijf doen, komt er over vijf of tien jaar vast nog wel een stap naar het buitenland. Daarin ben ik wat geduldiger. Ik heb nu een plan voor me, dus daar ga ik dan wel echt voor. Het zijn niet van die blinde stappen, dat je denkt: ik ga nu naar Porto toe. Een super mooie stap, maar ook een onlogische stap. Ik wil liever geleidelijk stappen maken.”

Het contract van Meijer bij Almere City loopt nog tot medio 2020. Momenteel is de formatie van interim-trainer Ole Tobiasen de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie, een plaats die virtueel recht geeft op deelname aan de play-offs. Meijer acht Almere City in de nacompetitie allesbehalve kansloos. “Ik heb het super erg naar mijn zin. Nu ik veel minuten maak, leer je super veel van je fouten. Dan ga je in de volgende wedstrijd of op de training dingen uitproberen. Natuurlijk hoop ik binnen enkele jaren een stap naar een Eredivisie-club te maken. Maar daar moet je niet te ongeduldig voor zijn. Als het komt, dan komt het vanzelf wel. Mijn plan is niet om mijn hele leven in de Keuken Kampioen Divisie te voetballen, zo eerlijk ben ik wel. Maar ik zie het wel zitten om hier nog een jaar te spelen, speeltijd is het belangrijkste.”

Naam: Stijn Meijer

Geboortedatum: 28 november 1999

Club: Almere City

Positie: spits

Sterke punten: techniek, snelheid, kopkracht

