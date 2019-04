PSV voert forse prijsstijging van seizoenkaarten door voor 2019/20

PSV verhoogt de prijs van seizoenkaarten fors, zo blijkt uit de nieuwste prijsstelling die de club voor volgend seizoen heeft bekendgemaakt. De prijs van een 'Club Card', waarmee supporters naar alle zeventien thuiswedstrijden in de Eredivisie kunnen, stijgt gemiddeld met circa 5,5 procent. In sommige gevallen gaat het zelfs om meer dan acht procent, zo becijfert het Eindhovens Dagblad.

Met name op de Zuidtribune zijn supporters volgend seizoen duurder uit. In een aantal vakken op die tribune komt de prijsstijging boven de acht procent uit. Vorig seizoen werden de prijzen van de seizoenkaarten niet veranderd, maar mede door de verhoging van de btw-tarieven per 1 januari van dit jaar is daar ditmaal wel voor gekozen. In een reactie aan de regionale kant laat directeur Toon Gerbrands weten dat de btw-stijging het grootste deel van de prijsstijging veroorzaakt.

De prijzen zouden door de btw-verhoging sowieso al met drie procent zijn gestegen; PSV is volgens de krant wettelijk verplicht om die verhoging door te voeren. De club vindt de stijgingen van meer dan acht procent gerechtvaardigd, omdat die aansluiten bij de marktontwikkelingen. Tussen 2005 en 2019 is een seizoenskaart gemiddeld van PSV gemiddeld bijna 53 procent duurder geworden, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

"Het past bij de trend dat stadionbezoeken meer in prijs omhoog gaan dan andere producten", aldus de krant, die aanstipt dat de inflatie in de periode tussen 2005 en 2019 ongeveer 25 procent bedroeg. Voor het seizoen 2017/18 was de gemiddelde prijsstijging van een seizoenkaart bij PSV 2,6 procent; in de jaren daarvoor was het ruim 3 procent (2016/17) en circa 3,5 procent (2015/16).