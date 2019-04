‘Messi heeft hem zo vaak dolgedraaid dat het verband om zijn hoofd losging’

Barcelona verzekerde zich dinsdagavond dankzij een 3-0 overwinning op Manchester United van een plekje in de halve finales van de Champions League en Lionel Messi was wederom de grote man aan de kant van de Catalanen. De Argentijnse superster toonde zich een ware plaag voor de defensie van the Red Devils en had binnen twintig minuten al twee keer gescoord. Vooral Phil Jones beleefde een zware avond met Messi als directe tegenstander.

“Messi heeft hem zo vaak dolgedraaid dat het verband om zijn hoofd los is gegaan”, grapte Gary Lineker bij BT Sport over de duels tussen de Engelsman, die vanwege een hoofdwond met een tulband om speelde, en de dribbelaar. Ole Gunnar Solskjaer moest ook toegeven dat Messi de beslissende factor was in de wedstrijd: “Ik moet zeggen dat hij van topkwaliteit is, natuurlijk maakte hij het verschil.”

“Hij is van een ander niveau, Cristiano Ronaldo en hij zijn de beste spelers van het afgelopen decennium. Iedereen is het daarmee eens. Messi heeft zijn kwaliteiten laten zien.” De Noor hoopt dat Manchester United in de toekomst het niveau van Barcelona weer kan benaderen, maar beseft ook dat nog veel werk zal vergen: “Daar moeten we naar streven.”

“Dat kan ook lukken, maar daar zullen we hard voor moeten werken. Als we terug willen keren naar Manchester Uniteds ware niveau, moeten we Barcelona uitdagen. Zij hebben in de afgelopen twee wedstrijden laten zien een paar niveaus hoger te spelen dan wij.” Champions League-kwalificatie voor het aankomende seizoen zal een cruciale rol spelen in de plannen van de beleidsbepalers op Old Trafford, maar het is nog niet zeker dan Manchester United opnieuw in het miljardenbal actief zal zijn.

De ploeg bezet momenteel de zesde plek in de Premier League en de achterstand op nummer vier Arsenal bedraagt twee punten. Met wedstrijden tegen Everton, Manchester City en Chelsea komt er dan ook een cruciale anderhalve week aan voor Solskjaer: “We willen deze wedstrijden volgend jaar ook weer kunnen spelen, dus aankomende week wordt heel belangrijk. Het heeft dan ook geen zin om stil te blijven staan bij wat er had kunnen gebeuren, we moeten ons op deze week focussen.”