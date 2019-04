Achter het succes van Ajax: ‘Plots leek Mazraoui wel Cristiano Ronaldo’

Nu Ajax de stunts aaneenrijgt in de Champions League, neemt de belangstelling uit het buitenland toe voor de achtergrond van het succes. In een uitgebreid artikel gaat The Telegraph woensdag in op de rol van de 'Cruijff-revolutie' in Amsterdam. Vanaf 2011, toen Johan Cruijff zijn entree maakte als adviseur bij de club, probeerden Dennis Bergkamp, Wim Jonk en Ruben Jongkind de ideeën van de voetballegende te implementeren bij de club. Jongkind legt uit hoe er werd getraind met huidige basisspelers.

Een van de grootste uitblinkers van dinsdagavond tegen Juventus was de negentienjarige Matthijs de Ligt, die het winnende doelpunt voor zijn rekening nam. In zijn nog jongere jaren viel er voldoende te verbeteren bij De Ligt, zo weet Jongkind. Hij was als hoofd talentontwikkeling verantwoordelijk voor de implementatie van het zogenoemde plan-Cruijff en werkte nauw samen met de jeugdspelers. Een belangrijk aspect van plan-Cruijff was om de sterktes en zwaktes van individuele spelers in kaart te brengen.

Het bleek dat de sprinttechniek van De Ligt veel te wensen overliet. "We hebben veel getraind op het sprinten met Matthijs. Dat is heel belangrijk", blikt Jongkind terug. "Cruijff zei al dat je in golf specialisten hebt voor het putten en voor de swing, terwijl er één trainer is voor alle 25 voetballers. Dat vond hij absurd." Een andere jeugdexponent die uitblonk tegen Juventus, was Donny van de Beek, de maker van de 1-1. Voormalig jeugd- en assistent-trainer Bergkamp merkte in zijn tienerjaren al op dat de middenvelder het eerste elftal kon gaan halen bij Ajax.

Belangrijk was volgens Bergkamp wel dat Van de Beek de goede begeleiding zou krijgen. Het was voor Bergkamp niet moeilijk om te bepalen waar Van de Beek progressie in kon boeken. "He knew he was running like shit", lacht Jongkind. "Hij had een goede conditie, maar niet zulke sterke benen. Daar hebben we aan gewerkt, vaak met dubbele sessies. En we werkten aan zijn explosiviteit." En nu, zo stipt The Telegraph aan, zijn er maar weinig middenvelders van zijn leeftijd die al zoveel hebben gepresteerd als Van de Beek.

Jonk trok bij Ajax veel op met Van de Beek. Hij zat namens de jeugdopleiding in het Technisch Hart en was techniektrainer en een van de jeugdtrainers in de bovenbouw van de opleiding. Jonk maakte de jeugdspeler bekend met twee Cruijffiaanse principes: altijd vooruit passen en het belang van de 'derde man'. Volgens Cruijff moet een derde man altijd beginnen aan een sprint zodra twee ploeggenoten naar elkaar passen. "We stelden trainingssessies op waarbij je punten kon verdienen als je de bal ontving als derde man, of waarbij je alleen mocht scoren als derde man."

Ook met Noussair Mazraoui moest Ajax voorzichtig omspringen. De rechtsback, die dinsdag al vroeg geblesseerd uitviel tegen Juventus, geldt als een laatbloeier. Hij kwam niet goed mee met spelers in zijn leeftijdsgroep en als tiener liet Ajax hem bijna vertrekken. Men besefte echter dat Mazraoui aanzienlijk jonger was dan zijn toenmalige ploeggenoten en dat hij nog kon groeien, daar zijn ouders ook lang zijn. "We lieten hem daarom trainen met de spelers die een jaar onder hem zaten, want het verschil was qua leeftijd maar een paar maanden. Plots leek hij wel Cristiano Ronaldo", aldus Jongkind.