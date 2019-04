‘Ik liep voor mijn goal naar Frenkie toe en hij zei: ‘Dit is jouw moment’’

Ajax maakte in de achtste finales al een einde aan het Champions League-avontuur van titelhouder Real Madrid en dinsdagavond moest ook Juventus eraan geloven. De Italianen begonnen het seizoen als een van de topfavorieten voor de eindwinst van het miljardenbal, maar konden de hoge verwachtingen toch niet waarmaken. Matthijs de Ligt sprak na afloop van de door Ajax met 1-2 gewonnen wedstrijd in Turijn van een ‘bizarre avond’.

“Dit is waarvoor je op voetbal bent gegaan als kleine jongen. Om dit met Ajax te bereiken is bizar, het zegt maar weer dat niet alles te koop is en dat hebben wij laten zien”, liet hij optekenen door Voetbal International. De Ligt stond in het duel tegenover Cristiano Ronaldo, die net als in de in 1-1 geëindigde heenwedstrijd de enige Italiaanse treffer voor zijn rekening nam: “Ronaldo scoort wel weer, dat is jammer. Maar verder denk ik dat hij weinig echte kansen heeft gehad.” Juventus kwam via een door Ronaldo ingekopte corner nog op voorsprong, maar moest een paar minuten later al de gelijkmaker van Donny van de Beek incasseren.

De Ligt zorgde zelf in de tweede helft voor de winnende treffer uit een corner. Voor de jonge captain kwam het niet als een grote verrassing dat hij scoorde: “Er kwam een corner aan, ik liep naar Frenkie toe en hij zei: ‘Dit is jouw moment’. De bal komt vervolgens hoog voor, ik spring zo hoog mogelijk en ik denk dat ik hem goed in de hoek kop. Ik zei voor de wedstrijd al tegen hem dat ik zou gaan scoren, serieus. Uit een corner, met een kopbal. Dat het dan ook echt gebeurt is natuurlijk bizar”, vervolgde hij met een brede glimlach.

Voor De Ligt is dit na het seizoen waarin de finale van de Europa League werd gehaald zijn tweede succesvolle Europese campagne. De verdediger vindt dat de huidige prestaties nog wel iets indrukwekkender zijn dat die van twee seizoenen geleden: “Dit is iets anders, dit is de Champions League en hoe mooi de Europa League-finale ook was… Het is bizar dat je nu in de halve finale staat, dat is ongelooflijk.” Ondanks de jubelstemming ging de aandacht echter ook al snel weer uit naar het competitieduel met FC Groningen van zaterdagavond: “Ik denk niet dat we Turijn ingaan, het schema is dusdanig zwaar dat het nu belangrijk is om even rustig te doen en de focus te houden. We focussen ons op de volgende wedstrijd.”