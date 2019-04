‘Ik heb bestuur verteld dat ze De Jong moesten halen, maar Barça was eerder’

Juventus versterkte zich afgelopen zomer voor ruim honderd miljoen euro met Cristiano Ronaldo en het grote doel van de Italiaanse grootmacht voor dit seizoen was de winst van de Champions League. Dinsdagavond kwam er door toedoen van Ajax echter een einde aan het Europese avontuur van La Vecchia Signora en oud-speler Andrea Pirlo was niet onder de indruk van wat de ploeg van Massimiliano Allegri op het veld van de Allianz Arena liet zien.

Juventus kwam door toedoen van een rake kopbal van Ronaldo nog wel op voorsprong, maar moest een paar minuten later al de gelijkmaker van Donny van de Beek incasseren. Een treffer van Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt bezegelde het lot van de aanstaand landskampioen vervolgens in de tweede helft: “Juventus deed het goed in het eerste halfuur, toen ze hoog druk zetten en Ajax ertoe dwongen om de lange bal te spelen.”

“Na de gelijkmaker zag ik echter een timide en bang Juve, zeker bij de spelers die karakter hadden moeten tonen, zoals Miralem Pjanic en Federico Bernardeschi. Zij leken vermoeid”, was Pirlo duidelijk tegenover Sky Italia. De middenvelders van de Italianen lieten zich in het tweede bedrijf afbluffen door die van Ajax en daar speelde Frenkie de Jong, net als in de heenwedstrijd, een belangrijke rol in.

Pirlo had de naar Barcelona verkassende Oranje-international graag aankomend seizoen in Turijn gezien: “Ik volg De Jong al jaren, hij is een geweldige jonge speler. Ik heb het bestuur van Juve dan ook verteld dat ze hem moesten halen, maar Barça was sneller.” Bij Juventus kan het vizier nu volledig op de eigen competitie en de club kan aankomend weekend tegen Fiorentina de achtste landstitel op rij binnen hengelen.