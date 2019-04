Herinneringen komen tijdens festiviteiten bovendrijven bij Daley Sinkgraven

Hij had er waarschijnlijk niet op gerekend, maar Daley Sinkgraven speelde dinsdag bijna de volledige wedstrijd mee voor Ajax tegen Juventus (1-2 zege). De linksback moest in de elfde minuut opdraven als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Noussair Mazraoui. Het was een mooi moment voor Sinkgraven, die bijna heel 2018 miste door een slepende knieblessure en ook daarna niet vaak in actie kwam.

Door de stunt tegen Juventus moest Sinkgraven terugdenken aan die zware periode, vertelt hij aan FOX Sports. "Zeker toen we bij de fans stonden, dacht ik wel: dit is wel een mooi moment", aldus de invaller, bij wie de moed af en toe in de schoenen zonk tijdens zijn revalidatieperiode. "Ik heb heel vaak gedacht dat ik niet meer terug zou komen. Ik heb vier terugslagen gehad, dan denk je elke keer: gaat het nog wel goed?"

Sinkgraven, die van onze redactie een 7,5 kreeg voor zijn optreden, vindt zelf dat hij in de eerste helft nog 'wat onwennig' speelde. In de tweede helft herpakte hij zich wel, zo voegt Sinkgraven eraan toe. "Het was lastig: na een warming-up van drie minuten moest ik er opeens in. Na tien minuten had ik zulke bovenbenen." Vlak voor tijd werd hij zelf weer naar de kant gehaald. "Ik was al een paar keer naar de kant gegaan om wat te drinken. Toen zag de trainer ook wel dat ik tegen kramp aanliep."

In gesprek met Voetbal International zegt Sinkgraven dat hij eigenlijk had gehoopt dat hij de voorkeur zou krijgen boven Noussair Mazraoui als vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico. Hij is blij dat hij uiteindelijk toch zijn bijdrage kon leveren. "Als je op de bank zit en je maakt geen minuten is het toch anders. Bijvoorbeeld tegen Real Madrid. Natuurlijk ben je blij, maar je hebt er zelf niets aan gedaan. Iedereen wil op zulke avonden voetballen. Dit is een mooi moment voor het team, maar ook zeker voor mij."