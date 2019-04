‘Ajax degradeerde Juventus tot een stel achteruitlopende angsthazen’

De Nederlandse ochtendkranten zijn woensdag lyrisch over het optreden van Ajax in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. De ploeg van Erik ten Hag stuntte dinsdagavond met een 1-2 zege in Turijn, na een eerder 1-1 gelijkspel. Waar na eerdere Champions League-wedstrijden individuele spelers werden uitgelicht, wordt nu het collectief geprezen. De eindzege in het miljardenbal is realistisch, wordt geclaimd.

Een levensgrote foto van een feestvierende Matthijs de Ligt siert woensdag de voorpagina van De Telegraaf. "INCREDIBILE, ONGELOOFLIJK. In de veertiende confrontatie tussen Ajax en Juventus toverden de 'kleinkinderen van Johan Cruijff' in Turijn", opent de krant het sportkatern. "Het elftal van Erik ten Hag is dé sensatie van Europa." Ajax wordt bestempeld als 'onvermoeibaar omschakelend en ongelooflijk energiek'. "De gasten legden de ene na de andere schitterende aanval op de mat en degradeerden de favoriet voor de Champions League-winst tot een stel achteruitlopende angsthazen."

In een analyse schrijft chef voetbal Valentijn Driessen dat Ajax in staat is om de Champions League dit seizoen te winnen. En dat terwijl het Nederlandse clubvoetbal op Champions League-niveau 'jaren gelden al dood en begraven' was verklaard, stipt hij aan. "Maar plots staat Ajax weer tussen de Europese elite. Terecht. (...) Natuurlijk geeft Ajax on-Nederlandse transfersommen voor kwaliteitspelers, is het salarisplafond losgelaten, maar de club geldt buiten Nederland nog altijd als David in een wereld vol Goliaths. Maar nog twee Goliaths verslaan en de Cup met de Grote Oren komt na 24 jaar weer thuis in de hoofdstad."

Het Algemeen Dagblad verheugt zich op het vervolg van de 'Europese droomreis' van Ajax. "Een stuntploeg voor de eeuwigheid", concludeert men. "Wat maakt Ajax hier mee? Dit Europese seizoen is al zo meeslepend. Zo memorabel, zo ontstellend knap ook van de Amsterdammers. Maar ook nu, zelfs hier tegen de Italiaanse alleenheerser Juventus, is Ajax de tweede helft weer het Ajax waar voetbalminnend Europa verliefd op werd." De woorden 'lef' en 'bravoure' vertellen volgens de krant het verhaal van de ploeg in Europa. "Ook nu weer. Ook nu de opdracht vooraf zo ellendig zwaar leek."

"Het formidabele ensemble Ajax gooit de verhoudingen in voetballend Europa volledig overhoop", vat de Volkskrant samen. "Ajax was in Turijn een vechtmachine met geweldige erupties van voetbalkunde en plaatste zich ten koste van Juventus verdiend voor de halve finales van de Champions League. Het is ongekend." Het spel van de Amsterdammers maakte grote indruk. "Al die positiewisselingen, de techniek, de snelheid, de samenhang. De dribbels van David Neres, het combinatievermogen van Dusan Tadic, de doortastendheid van Donny van de Beek, de versnelling bij Frenkie de Jong, de onverzettelijkheid van Matthijs de Ligt en Daley Blind, het verdedigen ook van Joël Veltman."

"Het werd, opnieuw, een historische avond voor Ajax in de Champions League", weet ook Het Parool. "Eentje voor de spelers, die jong en gretig zijn. Eentje voor de trainer, die, ondanks de nodige improvisaties, zijn plan zag slagen. En vooral eentje voor de club, die gezien de vermogende Europese elite een prestatie van formaat leverde in de kwartfinale van de Champions League." Woensdag wordt duidelijk of Tottenham Hotspur of Manchester City de opponent wordt in de halve finale. "Ajax gaat nu, na PSV in 2005, weer proberen om als Nederlandse club de Champions League-finale te bereiken."