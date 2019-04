Daley Blind geniet met volle teugen: ‘Je zag Juventus gefrustreerd raken’

Ajax plaatste zich dinsdag voor het eerst in 22 jaar voor de halve finales van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag schakelde Juventus uit door een zeer knappe 1-2 zege in Turijn, zes dagen na een 1-1 gelijkspel in de Johan Cruijf ArenA. De Amsterdammers zijn op papier zodoende nog maar drie wedstrijden verwijderd van het omhoogtillen van de belangrijkste beker in het Europese clubvoetbal.

Oud-verdediger Danny Blind won de Champions League in 1994/95 en zijn zoon hoopt in zijn voetsporen te treden. “Hij zegt altijd dat ik die Champions League nog niet gewonnen heb. Misschien dat mijn vader het nu wel een beetje benauwd krijgt, haha”, vertelde Daley Blind in gesprek met Voetbal International. “Ik zal er nog een grapje over maken tegen hem. Maar we zijn er natuurlijk nog niet.”

Blind was vooral trots op de manier waarop Ajax zich bij de laatste vier schaarde. “Ik denk dat het over twee wedstrijden ook verdiend is. We hadden hier misschien wel met 1-3 of 1-4 kunnen winnen”, oordeelde de linkspoot. “We kregen zoveel kansen, die moeten we eigenlijk gewoon afmaken. Ik heb echt genoten op het veld in de tweede helft.”

“Je zag Juventus ook gefrustreerd raken omdat ze maar niet onder onze druk uit konden spelen. Dan zie je ook hoe fit wij zijn als groep, dat werpt nu zijn vruchten af.” Blind denkt niet dat mensen zullen zeggen dat Juventus niet in vorm is, zoals dat wel werd gezegd over Real Madrid na de 1-4 overwinning van Ajax in het Santiago Bernabéu. “Volgens mij heeft Juventus een fantastisch team. Ze hebben nog één punt nodig om kampioen te worden en worden al jaren kampioen. Ze hebben ingekocht om succesvol te zijn in Europa, maar wij hebben het afgedwongen.”