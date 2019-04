De verrassende man van de wedstrijd van het weergaloze Ajax in Turijn

Ajax heeft dinsdag geschiedenis geschreven, door ten koste van Juventus de halve finale van de Champions League te bereiken. De Amsterdammers wonnen in Turijn met 1-2, na een eerder 1-1 gelijkspel in eigen huis. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Juventus - Ajax

AJAX CIJFER JUVENTUS CIJFER André Onana 7 Wojciech Szczesny 7 Joël Veltman 8,5 Mattia De Sciglio 4 Matthijs de Ligt 8,5 Daniele Rugani 5,5 Daley Blind 9,5 Leonardo Bonucci 6 Daley Sinkgraven 7,5 Alex Sandro 6,5 Donny van de Beek 9 Emre Can 6,5 Lasse Schöne 7,5 Blaise Matuidi 6 Frenkie de Jong 6 Miralem Pjanic 6,5 Hakim Ziyech 6,5 Federico Bernardeschi 4 Dusan Tadic 6 Paulo Dybala 5 David Neres 7,5 Cristiano Ronaldo 6,5

Cijfers Juventus

Wojciech Szczesny: 7

We telden ‘m al, maar Szczesny voorkwam in minuut 52 dat Ajax op 1-2 kwam. De doelman bleef lang staan en kreeg op verdienstelijke wijze nog een hand tegen het schot van Ziyech. Niet veel later tikte hij een heerlijk schot van Van de Beek net onder de lat weg. Aan de doelpunten kon hij uiteindelijk weinig doen.

Mattia De Sciglio: 4

De rechtsback kreeg de voorkeur van trainer Massimiliano Allegri boven João Cancelo, maar betaalde dat niet volledig terug. Hij verloor meer duels dan hij er won en was niet gelukkig met zijn voorzetten. Halverwege de tweede helft maakte Cancelo dan ook zijn entree.

Daniele Rugani: 5,5

Opnieuw de vervanger van Giorgio Chiellini in de achterhoede van Juventus. Vorige week was hij een van de beste spelers aan de zijde van de Italianen; ditmaal wist hij zich niet zo te onderscheiden. Na de kopbal van De Ligt zal Rugani vannacht niet zo goed slapen.

Leonardo Bonucci: 6

Het was de taak van Bonucci om de verdediging te organiseren, maar die veranderde na rust soms in een gatenkaas. Zelf speelde Bonucci degelijk, al ging hij voorafgaand aan de 1-2 van De Ligt wel onder de bal door.

Alex Sandro: 6,5

Juventus kwam veel op vanaf de linkerflank en daar speelde Sandro, net als vorige week, een belangrijke rol in. Ditmaal voerde de back zijn verdedigende taken bovendien beter uit, hoewel hij en Rugani wel werden afgetroefd door De Ligt bij de 1-1.

Emre Can: 6,5

In de vijfde minuut stormde de middenvelder richting Onana en blokkeerde hij de lange bal van de doelman. Toen was al duidelijk dat Emre Can er zin in had: met meerdere indrukwekkende demarrages zorgde hij voor problemen in de defensie van Ajax. Na de rust onttrok Emre Can zich echter niet aan de malaise.

Blaise Matuidi: 6

Aan zijn inzet mankeert niets: er zit geen rem op de bedrijvige Fransman. Omdat de aanvallen van Juventus veelal over de linkerflank plaatsvonden was Matuidi veel in het spel betrokken en dat ging met wisselend succes.

Miralem Pjanic: 6,5

Het feit dat De Jong niet in de wedstrijd kwam, was ook de verdienste van Pjanic. De middenvelder was in de eerste helft balvast en verstuurde belangrijke passes. Na rust mocht hij van geluk spreken dat Van de Beek een belabberde pass van hem niet afstrafte, maar met zijn teen voorkwam hij ook een goal van Ziyech.

Federico Bernardeschi: 4

Het doelpunt van Ajax was mede te danken aan Bernardeschi, die niet scherp reageerde op de situatie en buitenspel ophief. De aanvaller was een van de dissonanten aan de zijde van de thuisploeg.

Paulo Dybala: 5

De vervanger van de geblesseerde Mario Mandzukic kwam aanvankelijk meer in het spel voor dan de Kroaat. De Argentijn was op veel verschillende plekken te vinden en was fel in de duels met Ajacieden. Maar na een kleine blessure ging het een stuk minder en in de rust werd Dybala gewisseld.

Cristiano Ronaldo: 6,5

Negen doelpunten in zeven Champions League-wedstrijden tegen Ajax: Ronaldo ontwikkelt zich door de jaren heen als een ware nachtmerrie voor de Amsterdammers. Het lijkt zo makkelijk, maar de loopactie, timing en kopkracht bij de 1-0 vallen niet genoeg te prijzen. Na rust was hij echter onzichtbaar.

Moise Kean: 5,5

Eén keer liet de invaller zich gelden, toen hij naast schoot uit kansrijke positie. De man in vorm van Juventus kon het vanavond niet waarmaken, omdat hij maar weinig in het spel voorkwam en zelf ook niet veel ballen opeiste.

Cijfers Ajax

André Onana: 7

Met een stijlvolle redding op een schot van Dybala onderscheidde de keeper zich halverwege de eerste helft. De Kameroener was vooral bezig met tijdrekken en hoewel dat voor de neutrale toeschouwer niet fijn was, pakte het goed uit.

Joël Veltman: 8,5

Na welgeteld vijf seconden was de toon gezet in Turijn: Veltman beukte Ronaldo omver en kwam ermee weg. Het was een voorbode van wat zou komen: een fel en sterk optreden van de back. Veltman wist zich wel raad met de grote ster én met de opstomende Sandro. Daar bleef het niet bij, want bij veel aanvallen van Ajax speelde hij een belangrijke rol.

Matthijs de Ligt: 8,5

Als een duveltje uit een doosje liep Ronaldo voorafgaand aan de 1-0 weg bij De Ligt, die er te laat erg in had en zijn man volledig kwijt was. Het was een treurig moment, omdat De Ligt goed in de wedstrijd zat en enkele uitstekende verdedigende acties op zijn naam schreef. Zijn hoogtepunt moest echter nog komen, natuurlijk, en sowieso speelde hij een fantastische tweede helft.

Daley Blind: 9,5

Een van de beste spelers, zo niet de beste aan de zijde van Ajax in de soms zo lastige eerste helft: de verdediger liet zich nimmer passeren en zat spelers als Ronaldo en Bernardeschi een paar keer op belangrijke wijze in de weg. Dat de schade voor Ajax beperkt bleef, was voor een belangrijk deel te danken aan Blind.

Daley Sinkgraven: 7,5

De elfde minuut van de wedstrijd vormde waarschijnlijk het belangrijkste moment in de Ajax-carrière van Sinkgraven. De vervanger van de geblesseerd uitgevallen Noussair Mazraoui maakte zijn debuut in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het was een prima invalbeurt voor Sinkgraven en het was apart dat hij er later in de wedstrijd weer uit werd gehaald.

Donny van de Beek: 9

Vorige week de beste man op het veld, als het aan ons lag. Het enige wat toen ontbrak aan zijn spel, was een doelpunt. Dat kwam er nu wel en hoe: razendsnel schakelde Van de Beek van aanname naar koelbloedige afronding. Ook in het aanvalsspel dat na rust volgde was Van de Beek met zijn rust en doortastendheid onmisbaar.

Lasse Schöne: 7,5

Schöne verloor in de eerste helft veel van zijn duels op het middenveld en had een aantal overtredingen nodig om zijn tegenstanders af te remmen. In de tweede helft speelde de Deen een stuk zelfverzekerder en dat bleek met name uit zijn passing. Een heerlijke corner op De Ligt was het gevolg.

Frenkie de Jong: 6

De middenvelder was fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen, maar ging niet goed van start: zijn eerste passes leidden steeds balverlies in. Zowel in goede als minder goede fases in de eerste helft was De Jong slordig en veelal onzichtbaar. Na de rust zagen we De Jong weer zoals we hem beter kennen.

Hakim Ziyech: 6,5

Zo goed als Ziyech in de slotfase voor de dag kwam, zo mager was zijn optreden daarvoor. Hij schreef weer een assist op zijn naam, maar daarbij was meer sprake van geluk dan wijsheid. Zijn passes en voorzetten kwamen te vaak niet aan en dat wist hij pas later in het duel te compenseren met briljante acties.

Dusan Tadic: 6

Met een knappe hakbal bereidde Tadic in het eerste bedrijf een grote kans van Van de Beek voor. Verder zat de spits echter lang niet zo goed in de wedstrijd als vorige week, toen hij als kapstok van grote waarde was, maar hij hervond na rust wel zijn normale niveau.

David Neres: 7,5

De aanvaller, die Ajax dit seizoen al zo vaak te hulp schoot, zorgde ook in Turijn voor veel dreiging. Voor rust slaagde hij er niet echt in om zijn stempel op het duel te drukken, maar Neres kwam steeds beter in de wedstrijd. Met dribbels en heerlijke passes leverde hij zijn bijdrage aan de wederopstanding.