Barcelona mag blijven dromen van treble na ruime zege op United

Barcelona heeft zich dinsdagavond voor de halve finales van de Champions League geplaatst. Zes dagen na de 0-1 overwinning op Old Trafford zegevierde het team van trainer Ernesto Valverde ook in eigen huis over Manchester United. Lionel Messi sloeg in de eerste twintig minuten al tweemaal toe en had daarmee een belangrijk aandeel in de 3-0 zege. Barcelona staat in de halve finale tegenover het duel tussen Liverpool en FC Porto, die woensdag op Anfield tegenover elkaar staan. Het duel in Portugal eindigde in 0-2.

Het duel zou wellicht heel anders voor Manchester United zijn afgelopen als men ietwat meer geluk had gehad in de eerste minuut. Na slechts 36 seconden stond Marcus Rashford oog in oog met Marc-André ter Stegen en eindigde de inzet van de aanvaller op de lat. Het team van Ole Gunnar Solskjaer zette met intensief voetbal de toon en daar had de thuisploeg ogenschijnlijk niet op gerekend. Barcelona overleefde de openingsfase, kreeg door ingrijpen van de VAR toch geen strafschop na een valpartij van Ivan Rakitic en nam dankzij een genialiteit van Messi na zestien minuten spelen de leiding.

Na balverlies van Ashley Young was Messi niet door Chris Smalling van de bal af te zetten en schoot hij het leer met een heerlijke krul in de linkerhoek van De Gea. De doelman ging enkele minuten later finaal in de fout. Een geplaatst schot van Messi, na een goede loopactie, richting de rechterhoek leek houdbaar voor de doelman, die het leer echter knullig tegen de touwen zag gaan: 2-0. De dubbele voorsprong van Barcelona was een hard gelag voor the Mancunians, die aan een derde doelpunt voor rust ontsnapten. Na kansen voor Messi en Rakitic was ook Sergi Roberto dicht bij de 3-0. Na een goede actie tussen Lionel Messi en Jordi Alba schoot Roberto bij de tweede paal de bal in het gezicht van De Gea.

In de tweede helft leunde Barcelona op de voorsprong en werd de bal rustig rondgespeeld om Manchester United niet terug in de wedstrijd te laten komen. Het duel was na een uur definitief gespeeld. Een indrukwekkend schot van Philippe Coutinho, die aan het startsignaal was verschenen, eindigde in de kruising: 3-0. Ook in het restant van het tweede bedrijf was Manchester United niet in staat om iets terug te doen. Voor de Engelsen resteert dit seizoen alleen nog de strijd om een plek bij de eerste vier in de Premier League, terwijl Barcelona mag blijven dromen van het winnen van de treble.