Vroege dreun voor Ajax: Noussair Mazraoui valt geblesseerd uit

Voor Noussair Mazraoui heeft de return van Ajax tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League niet lang geduurd. De gelegenheidslinksback kwam in de zesde minuut van de wedstrijd na een duel met Paulo Dybala ongelukkig terecht en ging daarbij door zijn enkel. Trainer Erik ten Hag bracht Daley Sinkgraven enkele minuten later als vervanger van Mazraoui binnen de lijnen.

Het uitvallen van Mazraoui is een flinke streep door de rekening voor Ajax. De Marokkaans international was op de linksbackpositie immers de vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico. Mazraoui ging in de zesde minuut van de wedstrijd een duel aan met Dybala, waarna hij zeer ongelukkig terecht kwam en uitgebreid op het veld behandeld werd door de medische staf van Ajax.

Mazraoui probeerde de wedstrijd daarna nog wel te hervatten, maar moest in de elfde minuut de strijd alsnog staken. Zijn vervanger Sinkgraven speelde dit seizoen in alle competities pas acht wedstrijden voor Ajax; de negentig minuten maakte hij nog niet vol.