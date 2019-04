Ten Hag laat extra speler warmlopen: ‘Maar ik ga ervan uit dat hij begint’

Ajax begint dinsdagavond met Frenkie de Jong in de basis aan de return tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. De middenvelder is op tijd hersteld van een hamstringblessure, zo bevestigt trainer Erik ten Hag voorafgaand aan het duel in Turijn voor de camera van Veronica.

"Het was natuurlijk kort dag, maar het was een spierblessure, geen letsel. Het is een soort van overbelasting. We hebben hem afgelopen weekend tegen Excelsior uit voorzorg eruit gehaald”, bevestigt de oefenmeester van Ajax. "Je moet vervolgens kijken hoe dat zich ontwikkelt en dat is vrij goed gegaan. We hebben de knoop doorgehakt."

Overigens houdt Ten Hag er nog wel rekening mee dat De Jong tijdens de warming-up alsnog uitvalt. "Mocht uit de warming-up het tegendeel blijken, dan kunnen we nog andere maatregelen nemen. Ik laat ook een extra man (Rasmus Kristensen, red.) warmlopen, maar ik ga er vanuit dat hij begint", stelt hij de supporters van Ajax enigszins gerust.

Ten Hag kiest op de linksbackpositie voor Noussair Mazraoui als vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico, ondanks dat Mazraoui niet gewend is om op links te spelen. "We willen weinig schuiven en vasthouden aan de automatismen. Maar mocht Frenkie uitvallen, dan moeten we alsnog wat schuiven", aldus Ten Hag.