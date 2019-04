Juventus voert drie wijzigingen door in basiself voor return tegen Ajax

De opstelling van Juventus telt dinsdagavond voor de return in de kwartfinales van de Champions League tegen Ajax drie wijzigingen ten opzichte van de heenwedstrijd van vorige week in Amsterdam (1-1). João Cancelo, Rodrigo Bentancur en Mario Mandzukic hebben plaatsgemaakt voor Mattia De Sciglio, Emre Can en Paulo Dybala, zo bevestigt de Italiaanse grootmacht via de officiële kanalen.

De Sciglio krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Cancelo. Laatstgenoemde was in de heenwedstrijd nog goed voor een assist op Cristiano Ronaldo, maar had ook schuld aan de gelijkmaker van David Neres. De Sciglio wordt in de verdediging vergezeld door Leonardo Bonucci, Daniele Rugani en Alex Sandro. Rugani speelt doordat Giorgio Chiellini nog altijd niet fit is.

Can moest de heenwedstrijd in de Johan Cruijf ArenA nog aan zich voorbij laten gaan, maar de Duitse middenvelder is voldoende hersteld van zijn enkelblessure. Hij neemt op het middenveld plaats naast Miralem Pjanic en Blaise Matuidi, hetgeen ten koste gaat van de vorige week nog sterk spelende Bentancur. Voorin neemt Dybala de plaats over van de geblesseerde Mandzukic; de Argentijn krijgt de voorkeur boven onder anderen Moise Kean.

Ajax en Juventus staan straks voor de veertiende keer tegenover elkaar in een officieel duel. De voorgaande ontmoetingen leverden twee overwinningen voor Ajax op, vijf keer werd het gelijk en zesmaal gingen de Italianen met de zege aan de haal.