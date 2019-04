KNVB teleurgesteld over FC Twente en Ajax na verbod kampioensduel

De KNVB is teleurgesteld dat FC Twente en Jong Ajax niet samen een oplossing hebben kunnen vinden voor het spelen van de kampioenswedstrijd, komende vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie. Dat laat de voetbalbond in een reactie weten aan onder meer De Telegraaf en Tubantia naar aanleiding van het besluit van de gemeente Amsterdam om de wedstrijd te verbieden uit vrees voor ongeregeldheden.

FC Twente had in de betreffende wedstrijd kampioen kunnen worden. De verwachting was dat duizenden fans uit Enschede en omstreken naar De Toekomst zouden gaan, terwijl het zogenoemde uitvak slechts 185 plaatsen heeft. "Op basis van politie-informatie houden de burgemeesters Langenacker (Ouder-Amstel) en Halsema (Amsterdam) rekening met ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde als de wedstrijd doorgaat'', zo werd in een communiqué bekendgemaakt.

“Wij zijn hier gisteren in gekend en de bemiddelingspogingen die wij sindsdien hebben ondernomen, blijken helaas tevergeefs te zijn”, zegt een woordvoerder van de KNVB. “Wij respecteren de keuze van de gemeente Amsterdam. Er mag nooit risico worden genomen als het de veiligheid betreft.'' De bond zegt snel met een nieuwe datum te komen.

Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente, baalt van de afgelasting. Hij had liever gezien dat de wedstrijd was doorgegaan. “We vinden het uitermate vervelend dat enkele dagen voor deze belangrijke wedstrijd, een duel waar het kampioenschap op het spel staat voor FC Twente, deze beslissing is genomen", citeert Tubantia. "Het is heel jammer dat we deze wedstrijd niet kunnen spelen, maar we respecteren het besluit van de burgemeester van Ouder-Amstel en Amsterdam.”

FC Twente kan nu op tweede paasdag, bij een overwinning op Jong AZ, in de eigen Grolsch Veste de titel veiligstellen. Sparta Rotterdam, dat op tien punten van de koploper staat, speelt vrijdag wel, tegen Helmond Sport. Mochten de Rotterdammers dat duel verliezen, dan is Twente ook al kampioen.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.