Paul Scholes op het matje geroepen na inzetten op 140 wedstrijden

Paul Scholes moet zich tegenover de Engelse voetbalbond verantwoorden over zijn gokgedrag in de afgelopen jaren. De FA laat dinsdagmiddag namelijk weten een onderzoek te zijn gestart naar de oud-middenvelder aangaande mogelijke overtredingen van de regels op het gebied van het gokken op voetbalwedstrijden.

Scholes is mede-eigenaar van Salford City FC en vanwege die functie moet hij zich afzijdig houden van het wedden op duels. De clubicoon van Manchester United zou tussen 17 augustus 2015 en 12 januari 2019 echter 140 keer geld hebben ingezet op wedstrijden, waarmee hij die regels dus zou hebben overtreden. Scholes heeft tot 26 april gekregen om te reageren op de aanklacht.

De voormalige middenvelder was onlangs overigens ook nog even actief als trainer van Oldham Athletic, dat uitkomt op het vierde Engelse niveau. Scholes hield het na 31 dagen echter alweer voor gezien bij de club uit de League Two, die in die periode slechts één van de zeven wedstrijden met de 44-jarige Engelsman aan het roer wist te winnen.