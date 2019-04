Hans Nijland peinst over maatregelen: ‘Dit gaat absoluut alle perken te buiten’

De Derby van het Noorden tussen sc Heerenveen en FC Groningen eindigde zondag in een 1-1 gelijkspel, maar na afloop ging het vooral over de ongeregeldheden rondom de wedstrijd. Hans Nijland, algemeen directeur van de Trots van het Noorden, baalt dat het duel in plaats van 'een voetbalfeest' uitliep op een flinke kater.

Nijland had zich verheugd op een 'mooie voetbalmiddag'. “Het liep echter totaal anders en daar balen we met z'n allen vreselijk van”, laat Nijland weten in zijn wekelijkse nieuwsbrief op de site van FC Groningen. “Het overgrote deel van de supporters heeft een groot deel van de eerste helft helaas gemist door onrust bij de toegangscontrole richting het uitvak.”

“Tijdens de wedstrijd werd er vanuit ons vak vuurwerk gegooid en ook werden er teksten geschreeuwd en gezongen, die absoluut alle perken te buiten gaan”, somt Nijland op. De sportbestuurder concludeert dat de dag uitliep op een flinke deceptie. “Dat ook onze eigen supporters zich in Heerenveen onveilig hebben gevoeld, trekken wij ons ten zeerste aan.”

“We zijn binnen de club volop bezig om dit soort nare taferelen in de toekomst te voorkomen. Welke maatregelen er zullen volgen, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Het leek ons wel goed om de meegereisde supporters persoonlijk te informeren dat de vervelende gebeurtenissen in Heerenveen onze volle aandacht hebben. Dat hebben we gisteravond gedaan.”